Cinq hommes, dont quatre Iraniens, « soupçonnés de préparer un acte terroriste »

Cinq hommes, dont au moins quatre de nationalité iranienne, ont été arrêtés samedi au Royaume-Uni, « soupçonnés de préparer un acte terroriste », a annoncé dimanche la police métropolitaine londonienne (Met). Ces arrestations ont eu lieu dans les régions de Londres, de Manchester (centre) et de Swindon, à l'ouest de la capitale, où des perquisitions sont en cours, a précisé la police dans un communiqué. « L'enquête porte sur un complot présumé visant un site spécifique. Des agents ont pris contact avec le site concerné pour les informer et leur fournir les conseils et le soutien nécessaires », a-t-elle ajouté. « Mais pour des raisons opérationnelles, nous ne sommes pas en mesure de fournir de plus amples informations pour l'instant ». Toujours selon la police, les quatre Iraniens sont âgés de 29 à 46 ans, tandis que l'âge et la nationalité du cinquième homme restent à déterminer. Les cinq hommes ont été interpellés dans le cadre du « Terrorism Act », la législation antiterroriste britannique, en vertu de sa section 5, qui vise les personnes qui ont l'intention de « commettre des actes de terrorisme » ou leurs complices. « C'est une enquête qui évolue rapidement », a souligné le chef du service antiterroriste de la Met, le commandant Dominic Murphy, cité dans le communiqué. « Evènements graves » « L'enquête n'en est qu'à ses débuts et nous explorons diverses pistes afin d'établir toute motivation potentielle et de déterminer si cette affaire peut présenter un risque supplémentaire pour le public », a-t-il ajouté. La police a par ailleurs annoncé dimanche avoir procédé à l'interpellation de trois hommes, tous de nationalité iranienne, dans une affaire différente. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de la loi de 2023 sur la sécurité nationale, qui permet à la police d'arrêter les personnes soupçonnées d'être « impliquées dans une activité de menace émanant d'une puissance étrangère », a précisé la police londonienne dans son communiqué. Les trois hommes, âgés de 39, 44 et 55 ans, ont été arrêtés à trois adresses distinctes. Des perquisitions sont en cours. La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a salué dimanche matin, dans une première déclaration publique, le travail des forces de l'ordre. Elle a qualifié ces arrestations d' »évènements graves qui démontrent la nécessité permanente d'adapter notre réponse aux menaces qui pèsent sur la sécurité nationale ». « La protection de la sécurité nationale est le premier devoir du gouvernement, et notre police et nos services de sécurité bénéficient de notre ferme soutien dans leur travail vital », a-t-elle déclaré à l'agence de presse britannique PA. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Cinq hommes, dont au moins quatre de nationalité iranienne, ont été arrêtés samedi au Royaume-Uni, « soupçonnés de préparer un acte terroriste », a annoncé dimanche la police métropolitaine londonienne (Met). Ces arrestations ont eu lieu dans les régions de Londres, de Manchester (centre) et de Swindon, à l'ouest de la capitale, où des perquisitions sont en cours, a précisé la police dans un communiqué.« L'enquête porte sur un complot présumé visant un site spécifique. Des agents ont pris contact avec le site concerné pour les informer et leur fournir les conseils et le soutien nécessaires », a-t-elle ajouté. « Mais pour des raisons opérationnelles, nous ne sommes pas en mesure de fournir de plus amples informations pour l'instant ».Toujours selon la police, les quatre Iraniens sont âgés...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte