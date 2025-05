Le Hamas publie une vidéo montrant un otage israélien blessé

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié samedi après-midi une vidéo montrant un otage russo-israélien détenu dans la bande de Gaza et apparemment blessé. Dans cet enregistrement de plus de quatre minutes apparaît un homme allongé, le crâne et le bras gauche couvert de bandages avec des tâches marron. Parlant hébreu avec un accent russe, l'homme se présente comme « le prisonnier numéro 24 » et laisse entendre qu'il a été blessé dans un bombardement israélien. L'AFP, comme la plupart des médias israéliens, a identifié l'otage comme étant Maxim Herkin, qui aura 37 ans à la fin du mois, mais n'a aucun moyen de vérifier son état de santé. Sa famille a publié un communiqué demandant aux médias de ne pas diffuser la vidéo du Hamas. Parlant sous la contrainte comme tous les otages apparaissant dans les vidéos des Brigades al-Qassam ou d'autres groupes armés palestiniens, le jeune homme fait référence au fait qu'Israël va bientôt fêter l'anniversaire de son indépendance, laissant supposer que la vidéo a été tournée peu avant le 1er mai, date à laquelle l'Etat hébreu a célébré selon le calendrier juif le 77e anniversaire de sa création, le 15 mai 1948. Originaire d'Ukraine, M. Herkin avait émigré en Israël avec sa mère. Il a été enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023 à la rave-party Nova, théâtre du plus gros massacre commis ce jour-là par les combattants du mouvement palestinien lors de leur attaque ayant déclenché la guerre. « Je rentre » Père d'une fillette, il avait écrit à sa mère juste avant son enlèvement : « Tout va bien. Je rentre à la maison. » Il était apparu dans une vidéo diffusée par les Brigades Al-Qassam le 5 avril, avec un autre otage, avec un petit bandage au poignet droit et un pansement au niveau de la joue et de l'oreille. Après deux mois de trêve avec le Hamas à Gaza et plusieurs semaines de tractations infructueuses sur la façon de la prolonger, Israël a repris le 18 mars ses bombardements aériens suivis d'opérations terrestres dans le territoire. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que la pression militaire est le seul moyen de forcer le Hamas à libérer les otages qu'il détient encore. L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014. Depuis la fin de la trêve, le Hamas a publié plusieurs vidéos d'otages. Ces nouvelles images sont diffusées alors que les négociations indirectes entre le Hamas et Israël via la médiation du Qatar et de l'Egypte en vue de la libération des otages et d'un cessez-le-feu à Gaza piétinent. La campagne de représailles militaires israéliennes à l'attaque du 7-Octobre a fait au moins 52.495 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

