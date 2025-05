Arrestation de trois Syriens, membres présumés d'un gang ayant volé des centaines de milliers de dollars

La police libanaise a annoncé samedi l'arrestation de trois membres syriens présumés d'un même gang, soupçonnés d’avoir perpétré un cambriolage au domicile d’un particulier dans le caza de Koura (Liban-Nord). Ils se sont emparés de plusieurs centaines de milliers de dollars en espèces, des bijoux, ainsi que de documents personnels, dont des passeports. Dans un bref communiqué, les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont indiqué qu' « une Libanaise avait déposé plainte le 28 avril 2025 au poste de la gendarmerie régionale de Dahr el-Aïn », signalant « l'effraction commise dans la villa de son père dans la localité de Deddé et le vol d'une somme d'argent estimée 300 000 de dollars, ainsi que des bijoux, documents et passeports ». « À la suite d'enquêtes et de recherches approfondies menées par la brigade d'Amioun, en coordination avec le poste de police de Dahr el-Aïn, l'identité des membres du gang a été identifiée », poursuit le texte. Les suspects, tous de nationalité syrienne, ont été arrêtés et leur habitation dans les quartiers de Dadda et de Barsa ont été également perquisitionnées, indique-t-on de sources concordantes tout en ajoutant qu'au cours de l'enquête, un des suspects a avoué avoir planifié et exécuté le vol en collaboration avec les deux autres. Les objets volés ont été saisis et remis aux plaignants, et des poursuites judiciaires ont été engagées contre les détenus, résume la police. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

