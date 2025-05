Le Hezbollah condamne les frappes et opérations israéliennes en Syrie

Le Hezbollah a condamné les frappes israéliennes en Syrie, accusant l'État hébreu de se cacher derrière des prétextes pour détruire le pays. « Le Hezbollah condamne l'agression sioniste perfide qui a visé la Syrie dans une attaque flagrante contre son territoire, se cachant derrière des prétextes et des slogans fallacieux pour mettre en œuvre ses projets expansionnistes, qui visent à diviser et détruire la Syrie, ainsi qu'à semer la discorde parmi ses citoyens », souligne un communiqué. « Cette agression sioniste constitue une tentative évidente de saper la stabilité de l'État syrien et d'affaiblir ses capacités. Elle s'inscrit dans le même cadre que ses attaques continues contre le Liban et la bande de Gaza », a poursuivi le parti, qui a conclu une trêve fin novembre avec l'armée israélienne, plus d'un an après le début des affrontements dans le sillage du déclenchement de la guerre de Gaza. Le parti a aussi souligné « la nécessité de préserver l'unité et la souveraineté de la Syrie en tant qu'État indépendant ». « Nous appelons la communauté internationale, en particulier les pays arabes, à agir d'urgence pour mettre fin à cette agression contre les pays de la région, leur stabilité, leur souveraineté et leur sécurité », a conclu le parti. L'armée israélienne s'est déployée samedi dans le sud de la Syrie afin, dit-elle, de protéger des villages druzes, après les heurts meurtriers en début de semaine entre forces loyalistes et membres de cette minorité religieuse. La gravité de la situation a suscité de nombreuses réactions de la part de leaders druzes et chrétiens au Liban. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

