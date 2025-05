La justice condamne à 53 ans de prison le meurtrier de Wadea el-Fayoumi, un enfant palestino-américain de 6 ans

Le meurtrier d'un enfant palestino-américain de 6 ans a été condamné vendredi à 53 ans de prison par un tribunal de l'Illinois, dans le nord-est des Etats-Unis. Le tribunal du comté de Will avait reconnu en février Joseph Czuba, 73 ans, coupable notamment de meurtre avec préméditation et de crime motivé par la haine raciale. Le crime avait été commis une semaine après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre 2023. Il a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de l'enfant, 20 ans pour la tentative de meurtre de sa mère et à trois ans pour la motivation raciale de ses actes. Il a été condamné pour avoir poignardé ses locataires, Hanan Shaheen, 32 ans au moment des faits, qui a survécu, et son fils, Wadea el-Fayoumi, 6 ans, décédé à l'hôpital, le 14 octobre 2023 près de Chicago. En détention depuis le meurtre, Joseph Czuba avait plaidé non coupable des huit chefs d'accusation. Les deux victimes « ont été ciblées par le suspect parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », avait indiqué la police, précisant que le garçon avait reçu 26 coups de couteau. Lors de l'autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l'abdomen de l'enfant. Le président américain Joe Biden avait condamné le 15 octobre 2023 un « acte de haine horrible », qui « n'a pas sa place en Amérique ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le meurtrier d'un enfant palestino-américain de 6 ans a été condamné vendredi à 53 ans de prison par un tribunal de l'Illinois, dans le nord-est des Etats-Unis.Le tribunal du comté de Will avait reconnu en février Joseph Czuba, 73 ans, coupable notamment de meurtre avec préméditation et de crime motivé par la haine raciale. Le crime avait été commis une semaine après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre 2023.Il a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de l'enfant, 20 ans pour la tentative de meurtre de sa mère et à trois ans pour la motivation raciale de ses actes. Il a été condamné pour avoir poignardé ses locataires, Hanan Shaheen, 32 ans au moment des faits, qui a survécu, et son fils, Wadea el-Fayoumi, 6 ans, décédé à l'hôpital, le 14 octobre 2023 près de...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte