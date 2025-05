Le gouvernement libanais accorde des exemptions fiscales aux victimes de la guerre contre Israël

En plus de l'approbation du projet de loi sur l’indépendance de la justice, le gouvernement libanais a approuvé vendredi l'octroi de certaines exemptions fiscales aux victimes de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, a annoncé le ministre de l’Information Paul Morcos. Il n’a pas précisé cependant la nature exacte de ces exemptions.

Selon Mohammad Chamseddine, directeur de la recherche politique à Information International, plus de 48 000 maisons ont été complètement détruites, 36 000 partiellement endommagées, et 140 000 ont subi des dégâts mineurs. Le montant total des pertes est estimé à près de six milliards de dollars, dont plus d’un milliard pour les infrastructures et 520 millions pour les entreprises et les industries. Un rapport de la Banque mondiale, publié en novembre, évaluait les dégâts causés par les frappes israéliennes à au moins 3,4 milliards de dollars, avec 5,14 milliards de pertes économiques.

A l’issue du Conseil des ministres, le ministre Morcos a indiqué par ailleurs que le gouvernement avait décidé de former une commission chargée d’étudier les solutions aux revendications légitimes des militaires retraités. Alors que le Rassemblement des militaires retraités au Liban prévoyait des manifestations avec blocages routiers et piquets devant des institutions publiques, les vétérans ont finalement annoncé la suspension de leur mouvement sur l’ensemble du territoire, après les promesses du gouvernement de Nawaf Salam d’approuver un plan de révision des pensions et salaires du personnel militaire, actif et retraité.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres rapporté par l’Agence nationale d’information, la réunion s’est ouverte par une présentation détaillée du ministre des Finances Yassine Jaber sur le voyage de la délégation libanaise à Washington la semaine dernière, à l’occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. M. Jaber a également évoqué la visite prochaine d’une mission du FMI à Beyrouth.

En crise depuis 2019 et meurtri par plus d’un an de guerre entre Israël et le Hezbollah, le Liban reste en pourparlers avec le FMI et ses partenaires afin de débloquer une aide pour la reconstruction et le redressement, mais devra mettre en œuvre d’importantes réformes pour y parvenir.

Enfin, le ministre Morcos a annoncé que le gouvernement avait validé plusieurs points à l’ordre du jour, dont trois conventions de dons en nature entre la Défense civile et l’ambassade de France, un mémorandum d’entente entre les Forces de sécurité intérieure et le Royaume-Uni, ainsi qu’un protocole agricole entre les ministères de l’Agriculture du Liban et de l’Irak.

Aussi, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de l'Information Paul Morcos a fait savoir que le gouvernement « a approuvé la recommandation du Conseil supérieur de la défense, notamment en ce qui concerne l’avertissement adressé au Hamas afin qu’il ne mène aucune activité portant atteinte à la sécurité nationale depuis le territoire libanais ».