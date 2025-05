Le chef de l'ONU « condamne » la frappe israélienne près du palais présidentiel à Damas

Le secrétaire général de l'ONU « condamne » les « violations » par Israël de la souveraineté territoriale de la Syrie, y compris la frappe près du palais présidentiel à Damas, a déclaré vendredi son porte-parole. Antonio Guterres « condamne les violations par Israël de la souveraineté de la Syrie, y compris les frappes aériennes près du palais présidentiel à Damas. Il est essentiel que ces attaques cessent et qu'Israël respecte la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la Syrie », a déclaré Stéphane Dujarric. « Le secrétaire général appelle sans équivoque tous ceux concernés à cesser les hostilités, exercer le maximum de retenue et éviter toute nouvelle escalade », a-t-il ajouté. La présidence syrienne a qualifié « de dangereuse escalade » vendredi la frappe israélienne menée à l'aube près du palais présidentiel de Damas, selon Israël en guise d'avertissement contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie, après plusieurs jours de violences meurtrières. Antonio Guterres « a suivi avec inquiétude ces informations concernant les violences dans la banlieue de Damas et le sud de la Syrie, y compris concernant des victimes civiles et l'assassinat de responsables d'administrations locales », a indiqué son porte-parole. « Il condamne toute violence contre les civils, y compris les actes qui risquent d'enflammer les violences confessionnelles », a-t-il ajouté. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



