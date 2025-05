Chaleur record aux Emirats arabes unis en avril

Les Emirats arabes unis ont connu un record de chaleur en avril, avec une température maximale moyenne de 42,6 degrés sur le mois écoulé, jamais vue depuis deux décennies dans ce pays pétrolier du Golfe. La moyenne de températures maximales la plus haute jamais enregistrée jusque-là était de 42,2 degrés Celsius, en avril 2017, d'après un calcul basé sur des données fournies à l'AFP par le Centre national de météorologie (NCM), dont les relevés remontent à 2003. Le pays connaît depuis quelques jours une vague de chaleur inhabituelle pour la saison, poussant les autorités à émettre des recommandations à la population, l'appelant notamment à boire beaucoup d'eau et à éviter les activités en extérieur aux heures les plus chaudes. Ces conditions s'expliquent par des dépressions thermiques venant du désert qui « génèrent une masse d'air très chaud appelée vent du sud », explique Ahmed Habib, météorologue au sein du NCM. Le thermomètre a atteint 46,6 degrés le 27 avril dans l'émirat de Fujairah, la deuxième température la plus haute jamais enregistrée pour un mois d'avril dans le pays, après un record de 46,9°C en avril 2012. En contraste, le même mois de l'année dernière avait été marqué par des pluies records. Ces précipitations, inédites depuis 75 ans, avaient fait 4 mort et paralysé la ville de Dubaï pendant plusieurs jours. Les scientifiques du réseau World Weather Attribution (WWA) avaient alors conclu que ces pluies diluviennes étaient « très probablement » exacerbées par le réchauffement climatique, essentiellement causé par la combustion des énergies fossiles. Les Emirats arabes unis sont l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. Ils investissent aussi massivement dans les énergies renouvelables. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



