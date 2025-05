Vague de violence contre les druzes : Walid Joumblatt rencontre Ahmad el-Chareh en Syrie

Le leader druze libanais Walid Joumblatt s'est rendu en Syrie où il a rencontré le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, alors que des affrontements meurtriers opposent des combattants druzes aux nouvelles forces de sécurité au sud de Damas. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), ces combats ont fait plus de 100 morts. Le chef druze libanais avait appelé à la formation d’un comité de dialogue regroupant toutes les parties, en vue de favoriser une solution politique au conflit. L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a indiqué que M. Joumblatt a quitté le palais présidentiel syrien sans faire de déclaration. Plus tôt en journée, le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) et député druze Taymour Joumblatt avait condamné sur son compte X, « le bain de sang » en Syrie. Il a aussi exprimé ses condoléances aux familles des victimes, les « martyrs de Jaramana et du Jabal el-Arab », deux zones situées respectivement dans la banlieue-ouest de Damas et à environ 100 km au sud-ouest de la capitale syrienne. Damas et les druzes avaient conclu le 29 avril un accord pour traduire en justice les personnes qui avaient lancé un assaut sanglant contre Jaramana. Ces affrontements surviennent près de cinq mois après la chute du régime de Bachar el-Assad et la prise de pouvoir par Ahmad el-Chareh, chef du groupe jihadiste Hay'at Tahrir el-Cham, qui avait mené l'offensive contre l'ancien régime à la tête d'une coalition de groupes rebelles. Le nouveau régime avait promis dès son arrivée au pouvoir de protéger les minorités, toutefois des affrontements ont éclaté, notamment avec les druzes et les alaouites, communauté dont est issue la famille Assad, qui a gouverné le pays pendant plus de 50 ans. Ces combats avaient fait des centaines de morts. Les affrontements avec les druzes ont provoqué une vive réaction d'Israël, qui a frappé certains objectifs du nouveau régime en Syrie pour « défendre » cette minorité, également présente dans l'État hébreu. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

