Israël promet de répondre avec « force » si le gouvernement syrien ne protège pas les druzes

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti jeudi que son pays réagirait avec « force » si le gouvernement syrien ne protégeait pas la population druze, après que des affrontements ont fait plus de 100 morts près de Damas en début de semaine. Ces heurts près et au sud de Damas entre des combattants druzes et des groupes armés liés au gouvernement syrien surviennent près de cinq mois après le renversement du président Bachar el-Assad par une coalition de groupes rebelles islamistes. Pays voisin de la Syrie avec laquelle il est techniquement en guerre, Israël affirme vouloir défendre la minorité druze. « Si les attaques contre les druzes reprennent et que le régime syrien ne parvient pas à les empêcher, Israël répondra avec une force significative », a déclaré M. Katz dans un communiqué de son ministère. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, avait appelé plus tôt la communauté internationale « à protéger les minorités en Syrie - en particulier les druzes - du régime et de ses bandes terroristes ». L'armée israélienne a fait par ailleurs savoir jeudi qu'elle avait évacué deux druzes syriens, blessés dans des heurts confessionnels pour être soignés en Israël. Elle avait indiqué la veille que trois autres druzes avaient été évacués. Mercredi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait annoncé que l'armée avait mené « une action d'avertissement » contre un « groupe extrémiste qui se préparait à attaquer la population druze de la ville de Sahnaya ». Et le chef d'état-major des forces armées israéliennes avait ordonné à l'armée de se préparer à frapper des cibles du gouvernement syrien si la communauté druze devait faire face à de nouvelles violences. Les combats ont été déclenchés lundi soir par une attaque de groupes armés affiliés au pouvoir contre Jaramana, une banlieue de Damas où habitent des druzes, après la diffusion d'un message non authentifié insultant l'islam et imputé sur les réseaux sociaux à un druze. Ils ont touché une autre ville près de la capitale et Soueïda, dans le sud du pays, et ont cessé jeudi. Ils ont fait au moins 101 morts dont une majorité de combattants druzes, selon une ONG

