Ce qui se passe à Gaza « est une abomination » selon l'OMS

Ce qui se passe à Gaza est « une abomination », a dénoncé jeudi un haut responsable de l'OMS, qui a dit sa colère face à l'inaction pour venir au secours de la population. « Nous devons nous poser la question : quelle quantité de sang est suffisante pour satisfaire les objectifs politiques des deux camps ? », s'est interrogé Mike Ryan, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point de presse.

« Nous brisons le corps et l'esprit des enfants de Gaza. Nous affamons les enfants de Gaza, car si nous n'agissons pas, nous serons complices de ce qui se passe sous nos yeux », a-t-il insisté. Vendredi marquera deux mois de blocus total de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Depuis le 2 mars aucune aide humanitaire n'est autorisée à entrer pour forcer, selon les autorités israéliennes, le mouvement islamiste Hamas à libérer les otages pris le 7-Octobre encore entre ses mains.

L'attaque du Hamas du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Parmi les 251 personnes enlevées ce jour là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 mortes, selon l'armée israélienne. Depuis l'instauration du blocus, l'ONU ne cesse de dénoncer la catastrophe humanitaire et sanitaire et le risque de famine pour les 2,4 millions d'habitants.

Le Programme alimentaire mondial a annoncé il y a quelques jours qu'il « avait épuisé tous ses stocks ». Mercredi, la France a une nouvelle fois appelé Israël a lever le blocus « sans délai ». « Nous regardons cela se dérouler sous nos yeux, et nous ne faisons rien. En tant que médecin, je suis en colère contre moi-même de ne pas en faire assez. Je suis en colère contre tous ceux qui sont ici derrière moi avec vous », a dit le docteur Ryan.

Il a évoqué, « plus de 1.000 enfants qui n'ont plus de membres, des milliers d'enfants avec des lésions de la moelle épinière, avec de graves blessures à la tête dont ils ne se remettront jamais, des milliers et des milliers d'enfants avec de graves troubles psychologiques dont ils ne se remettront peut-être jamais ». La guerre de représailles menée par Israël a fait plus de 52.365 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.