Six mois de report plus tard, Beyrouth renoue avec son marathon

Près de six mois jour pour jour après sa date initiale, la 18ᵉ édition du marathon OMT de Beyrouth a fait son grand retour dans la capitale jeudi 1ᵉʳ mai. En ce jour férié de fête du travail, les rues du centre-ville se sont animées dès les premières heures du jour lorsque plusieurs milliers de coureurs se sont amassés sur le front de mer à Biel pour le départ du marathon (42,195 km) et du semi-marathon (21 km) donné à 6h15 du matin (heure locale).

Malgré quelques gouttes de pluie, la météo s’est avérée plus clémente que ce que la tempête arrivée la veille dans le ciel libanais laissait présager. « Nous avons dû tout réinstaller deux fois pendant la nuit à cause des rafales de vent, raconte Soraya Barbir, directrice de l’Association Beirut Marathon (BMA). Toutes les tentes et les drapeaux se sont envolés, les affiches publicitaires aussi… mais nous sommes parvenus à tout remettre en place à temps. Finalement, c'était presque le temps idéal pour les coureurs : grâce à la couverture de nuages et à ce léger vent, ils n’ont pas trop souffert de la chaleur », se réjouit-elle.

« Annulations de dernière minute »

Ces intempéries ont offert une dernière frayeur aux organisateurs qui ont déjà dû composer avec de nombreux imprévus ces derniers mois, y compris ces derniers jours. « Nous avons reçu énormément d’annulations de dernière minute en raison de la dernière frappe (de l’aviation israélienne) sur la banlieue sud il y a trois jours. Quand des coureurs internationaux voient qu’on a frappé Beyrouth, ils ne comprennent pas forcément que nos limites sont différentes des leurs », ajoute la Mme Barbir. De quoi encore un peu plus entamer le nombre de participants, alors que l’organisation espérait accueillir entre 12 000 et 15 000 coureurs sur les différentes courses du jour.





Comme l’indique la date inscrite sur les maillots portés par les coureurs, cette 18ᵉ édition devait initialement se tenir le dimanche 3 novembre 2024, mais l’escalade de la guerre entre le Hezbollah et Israël a eu raison de la tenue de l’événement, comme ce fut le cas des éditions 2019 et 2020, respectivement annulées en raison du mouvement de contestation populaire de la thaoura, puis de la pandémie de Covid-19 l’année suivante. Finalement reprogrammée au 4 mai, la date de cette 18ᵉ édition a de nouveau dû être ajustée en raison de la convocation des élections municipales, qui débuteront ce dimanche dans plusieurs régions du pays.

Mais ces nombreux soubresauts n’ont pas entamé l’enthousiasme des personnes présentes sur le site, où régnait une ambiance de fête au milieu des nombreux stands d’animation et de restauration installés pour l’occasion. Quelques invités de marque se sont même joints aux festivités, au premier rang desquels le Premier ministre Nawaf Salam, venu saluer les coureurs près de la ligne d’arrivée. Un certain Amir Saoud, capitaine de la sélection nationale de basket et joueur du club beyrouthin de Riyadi, s’est également mêlé à la foule pour se prêter au jeu de la course de 5 kilomètres. Les recettes de cette dernière épreuve seront reversées à hauteur de 30 % à 21 ONG libanaises sélectionnées par la BMA, dont Braveheart, CCCL, neonate, Up Handi Cup, Learning Center for the Deaf, ou encore Ajialouna. Par ailleurs, près de 1 000 volontaires ont été déployés sur l’ensemble du site, dont plusieurs sont venus des marathons de Londres et de Rome, en plus des équipes de secouristes de la Croix-Rouge libanaise.

Première place pour l'Éthiopien Diriba Tseg

Sur le plan sportif, les courses d’élite ont donné lieu à une concurrence légèrement moins large qu’à l’accoutumée pour toutes les raisons précitées, auxquelles s’est ajoutée la tenue de marathon de Londres cette semaine, causant l’absence de plusieurs coureurs internationaux et des spécialistes libanais de la discipline.





Chez les hommes, la victoire a été décrochée par l’Éthiopien Diriba Tsega, qui a bouclé le parcours de 42 kilomètres avec un chrono de 2 heures, 15 minutes et 8 secondes, devançant le Kenyan Emmanuel Kiprop Serem (2h 17 min et 2 sec) et l’Éthiopien Bekele Fetene (2h 20 min et 7 sec) qui complètent le podium. La course féminine a quant à elle été dominée par une autre Éthiopienne, Lemlem Abebe Asefa, en 2h 31 min et 3 sec. Ses deux compatriotes, Zewudineshâ Huris Degefa (2h 33 min et 8 sec) et Hawi Megerssa Regassa (2h 33 min et 9 sec) terminent respectivement aux 2ᵉ et 3ᵉ rangs, recevant leurs prix des mains du commandant des Casques bleus de la Finul, le général espagnol Aroldo Lázaro Sáenz.

Enfin, le titre honorifique de Libanais le plus rapide de la journée est revenu à Tony Hanna, troisième de la dernière édition en 2023, et vainqueur cette fois-ci en 2h 30 min et 58 sec. Il a devancé Omar Abou Hamad (2h 40 min et 10 sec) et Samir Salman (2h 42 min et 48 sec). En parallèle, Chirine Njeim a remporté le classement féminin avec un temps de 2h 50 min et 38 sec, précédant Kathia Rached (3h 13 min et 38 sec) et Nada Jisr (3h 19 min et 44 sec).