Droits des handicapés : le ministre de l’Intérieur promet des mesures concrètes

La campagne Hakki, lancée à chaque échéance électorale par l’Union des handicapés du Liban afin d’assurer aux personnes à besoins spéciaux l’accès aux bureaux électoraux, prendra probablement une nouvelle ampleur cette année. Alors que la première étape des élections municipales se déroulera dimanche au Mont-Liban, l’Union a lancé une nouvelle fois sa campagne lors d’une conférence de presse mercredi à Beyrouth en présence du ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, de la ministre des Affaires sociales Hanine el-Sayyed, et de représentants d’organisations internationales partenaires. Sur fond d’un développement majeur : le président de la République Joseph Aoun a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, ainsi que l’a annoncé Sylvana Lakkis, présidente de l’Union.

Autre progrès en vue : un engagement promis par le ministre Hajjar sur des « mesures concrètes » pour améliorer le vote des personnes à mobilité réduite. Il a précisé, au cours de la conférence de presse, que la principale mesure consistera à « placer des bureaux de vote au rez-de-chaussée et nommer une partie qui sera chargée de coordonner et de faire le suivi des mesures à prendre et des obstacles à surmonter ». Il ne nie pas que des difficultés demeurent, notamment au vu du temps très court avant le scrutin, mais promet qu’un maximum de bureaux qui comptent des électeurs handicapés seraient placés dans les étages inférieurs.

Cette mesure qui paraît très modeste reste cruciale pour l’accès aux bureaux électoraux des personnes handicapées. A chaque scrutin, le spectacle humiliant de personnes portées par des délégués de candidats ou de partis sur les escaliers des écoles publiques servant de centres électoraux se répète inlassablement. Ces comportements ne sont pas seulement gênants pour les handicapés, mais ils les placent souvent à la merci de ceux qui les aident à se déplacer, qui peuvent influer sur la teneur de leur vote.

La ministre Hanine el-Sayyed s’est félicitée de la collaboration de son ministère avec celui de l’Intérieur : son administration devra fournir les listes des noms d’électeurs handicapés « en vue de faciliter leur participation aux élections et adapter leurs bureaux de vote à leurs besoins ». Après la ratification de la convention par le chef de l'Etat, le ministère des Affaires sociales aura un rôle prépondérant dans la dissémination des concepts de ce texte international, a-t-elle assuré.





La directrice exécutive de l’Union des handicapés du Liban, Hanine Chamali, a rappelé le long historique de cette initiative, qui vise, depuis 2005, à mettre à exécution la loi 220/2000 relative aux droits des handicapés. Elle a souligné que la mission de la campagne Hakki ne se limite pas à revendiquer les droits électoraux des personnes handicapées, mais consiste aussi à envoyer des observateurs sur le terrain pour recenser les abus contre cette catégorie de la population, produisant un rapport au final. « Notre objectif est de pousser les électeurs handicapés à exercer leurs droits en toute liberté », assure-t-elle.

Blerta Aliko, représentante résidente du PNUD au Liban, l’organisation partenaire dans le cadre de Hakki, a estimé que le fait d’assurer le secret de vote aux personnes handicapés est une base pour leur participation dans la vie politique, même si le processus est long. Elle a exprimé la volonté du PNUD de participer à l’élaboration de législations libanaises dans le prolongement de la signature de la convention.

De son côté, Cyril Dewaleyne, chef adjoint de la coopération à la Délégation de l'Union européenne au Liban, a rappelé que le soutien de cette organisation au gouvernement libanais dans le domaine de l’insertion des handicapés a commencé en 2001. « Il n’y a pas de véritable démocratie sans qu’elle n’inclue tout le monde, et l’entrée des personnes handicapées dans la vie publique commence par le vote », a-t-il insisté.

Les élections municipales se déroulent au Liban sur trois dimanches et un samedi du mois de mai, avec trois ans de retard en raison des crises successives qu'a connu le pays.