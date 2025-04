Égalité hommes-femmes dans les municipales

La vie d’une femme se compose de deux dimensions essentielles : d’une part, la sphère familiale, enrichie par les liens avec ses proches, et d’autre part, l’engagement public, lorsque cette femme choisit de servir sa communauté lors des élections municipales de son village. Il est primordial de rester fidèle à soi-même et de consacrer du temps à l’altruisme et à un engagement sans réserve. Au cœur du village de Hammana, une liste se distingue par la richesse et la diversité de ses membres avec 40 % de femmes possédant une solide expérience dans les domaines social, environnemental, culturel et artistique. Elles s’entourent également d’hommes qui ont, depuis toujours, mis leurs compétences au service de leur communauté, qu’il s’agisse de domaines culturels, médicaux ou techniques. Hammana, mentionné par Lamartine dans son voyage en Orient, est une destination touristique de choix. Les candidats de cette liste aux élections municipales portent des projets ambitieux visant à promouvoir le tourisme, à renforcer l’attachement aux racines et à développer des initiatives d’investissement pour encourager les jeunes à s’établir dans le village. Ils envisagent des programmes numériques pour garantir une transparence totale dans la gestion municipale. Ensemble, faisons de Hammana un symbole de renouveau, afin qu’elle retrouve sa place de perle du Haut-Metn.

