Table ronde à Saïda autour de « Beyrouth malgré tout »

Une rencontre littéraire inédite autour de l’album Beyrouth malgré tout est organisée par l’Institut français de Saïda, le jeudi 8 mai à 17h, à Khan Sacy, à Saïda. L’événement réunira la journaliste Sophie Guignon (coauteure avec la journaliste Chloé Domat) ainsi que l’illustrateur Kamal Hakim. En présence de l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, cet échange permettra de revenir sur la genèse de l’ouvrage, les moments marquants de l’histoire contemporaine du Liban qu’il retrace, et sur la figure centrale du docteur Robert Sacy. Pédiatre engagé, il a été le témoin des souffrances et des résistances du Liban. Ce sera également l’occasion de lui rendre hommage, un an après sa disparition.Une rencontre pour comprendre, échanger et témoigner de la résilience du peuple libanais à travers...

