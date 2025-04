L'armée libanaise a démantelé plus de 90% de l'infrastructure du Hezbollah dans le Sud

Le Hezbollah a retiré ses combattants du sud du Liban et l'armée libanaise y a démantelé la grande majorité de ses infrastructures militaires, a affirmé mercredi à l'AFP un responsable de sécurité. Un accord de cessez-le-feu a mis fin le 27 novembre dernier à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, qui en est sorti très affaibli, sa direction quasiment décimée. L'accord prévoit notamment le démantèlement de l'infrastructure militaire du Hezbollah entre le fleuve Litani et la frontière israélienne, à une trentaine de km au sud, ainsi que le retrait des forces israéliennes du sud du Liban. L'armée israélienne s'est maintenue dans plusieurs positions méridionales au Liban et continue de mener des frappes meurtrières dans ce pays, disant cibler le Hezbollah. Seuls l'armée libanaise et les Casques bleus de l'ONU doivent être déployés dans cette région conformément à l'accord. « Nous avons achevé le démantèlement de plus de 90% de l’infrastructure du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Il est possible qu'il y ait encore des sites dont nous ignorons l'existence mais si nous les trouvons nous prendrons les mesures nécessaires », a déclaré le responsable de sécurité sous le couvert de l’anonymat. Il a ajouté: « le Hezbollah s'est retiré et a dit +Faites ce que vous voulez+. Le mouvement n'a plus de présence militaire au sud du fleuve Litani ». Lire aussi La priorité est de retirer les armes du Liban-Sud, affirme Joseph Aoun Le responsable a affirmé que l'armée avait « comblé et scellé de nombreux tunnels » creusés par le Hezbollah qui avait construit un vaste réseau souterrain dans le sud du Liban, frontalier du nord d'Israël. Selon lui, les soldats libanais contrôlent désormais les accès à la région au sud du fleuve « pour empêcher le transfert d'armes du nord au sud du Litani ». De son côté, le président libanais Joseph Aoun a affirmé, dans une interview diffusée par la chaîne Sky News Arabia, que l'armée contrôlait désormais plus de 85% du sud du pays. M. Aoun, en visite aux Emirats arabes unis, a affirmé que « l’armée remplit son rôle sans aucun problème ni aucune opposition ». Il a précisé que la raison pour laquelle elle ne s’est pas encore déployée sur toute la frontière est « l’occupation par Israël de cinq points frontaliers » stratégiques, alors que l'accord prévoit son retrait complet du Liban. Le responsable de sécurité a affirmé que la plus grande partie des munitions du Hezbollah rassemblées par l'armée était hors d'usage, « soit endommagée » par les bombardements israéliens, « soit en si mauvais état qu'il est impossible de les stocker » et que l'armée les faisant détoner. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



