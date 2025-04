Les tarifs des générateurs en très légère baisse pour la facture d’avril

Une très légère baisse est constatée dans le prix du kilowattheure (kWh) produit et vendu par des générateurs électriques privés ou de quartier pour les factures émises en avril 2025, selon la dernière grille tarifaire publiée mercredi par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le prix du kWh est ainsi fixé à 28.591 livres libanaises (environ 0,32 dollar). Sachant que le prix du kWh est toujours majoré de 10 % pour les exploitants des régions montagneuses (plus de 700 mètres d’altitude) et/ou rurales, ce qui le porte à 31.451 LL (près de 0,35 dollar), contre 32.972 LL le mois précédent. Pour calculer sa facture, chaque abonné doit multiplier le prix fixé par le nombre de kWh correspondant à sa consommation, relevé sur un compteur individuel que l’exploitant est supposé lui avoir installé. Le change du dollar adopté est celui du marché, c’est-à-dire 89.700 LL pour un billet vert. Le prix moyen du mazout pris en compte pour calculer ce tarif est de 1.305.617 LL les 20 litres (en baisse par-rapport au 1.338.852 retenus pour les factures de mars). Les autres composantes de la tarification, qui intègrent une marge de 10 %, restent inchangées. Au niveau des frais fixes, pour une intensité maximale de 5 ampères (A), le forfait mensuel est toujours de 385.000 LL (4,29 dollars), tandis que celui d’une intensité de 10 A est à 685.000 LL (7,64 dollars). Le ministère impose également une majoration de 300.000 LL (3,34 dollars) pour chaque tranche supplémentaire de 5 A à partir de 10 A. Pour les installations branchées sur un compteur triphasé (comme les ascenseurs), un forfait additionnel est calculé sur la base d’une capacité de référence. Ainsi, pour un ascenseur alimenté par trois phases pouvant supporter 15 A chacune, le propriétaire du générateur ne devrait facturer que 985.000 LL (10,98 dollars) et non 2.785.000 LL (31,05 dollars). Les générateurs privés sont tolérés depuis des décennies, période durant laquelle ils se sont imposés comme un palliatif au déficit structurel de production d’Électricité du Liban (EDL). L’obligation pour les propriétaires de générateurs d’installer un compteur individuel chez chacun de leurs abonnés est entrée en vigueur en 2017 mais tout le monde ne s’y conforme pas. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

