Le tandem chiite lance ses listes au Kesrouan et à Jbeil

Le Hezbollah et le mouvement Amal ont annoncé mercredi leurs listes pour les élections municipales dans les cazas du Kesrouan et de Jbeil, dans le Mont-Liban, à quelques jours seulement de ce scrutin qui aura lieu dimanche. L'annonce des listes a eu lieu mercredi dans un lieu non précisé dans le communiqué du tandem chiite, en présence de Bassam Tleiss, responsable du dossier des élections municipales au sein d'Amal, et du cheikh Mohammad Amro, responsable du Mont-Liban et du Liban-Nord au sein du Hezbollah. Les listes portant le nom du « Développement et de la fidélité » concernent les villages suivants : Almate, Sawana, Lassa, Afqa, Aïn el-Ghoubiyé, Mgheiri, Ras Osta, Hjoula, Fidar, Mchan et el-Houssoun. Dans les villages de Maïssara, de Hossein et de Mazraat el-Siyada, les conseils municipaux soutenus par les deux partis ont été élus d'office. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Tleiss a rappelé que l'alliance électorale entre les deux parties date d'un accord conclu en 2010 entre le président d'Amal Nabih Berry (président du Parlement) et l'ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah (assassiné par Israël en septembre 2024). « Les élections municipales sont des échéances locales à caractère développemental et serviciel », a souligné M. Tleiss, assurant que « les noms des candidats ne sont pas imposés mais choisis en collaboration avec les familles ». De son côté, le cheikh Amro a indiqué que « ces listes sont celles des habitants des villages des cazas de Kesrouan et de Jbeil ». « Nous promettons à notre population de travailler main dans la main pour le développement de cette région à laquelle nous sommes fiers d'appartenir et qui est un exemple de vivre-ensemble », a-t-il ajouté. La première étape des élections municipales au Liban se déroulera le dimanche 4 mai, et comprendra le Mont-Liban. Les autres régions seront réparties sur deux dimanches et un samedi suivants.

