Joseph Aoun et Mohammad ben Zayed s'engagent à consolider les relations entre le Liban et les Émirats

Le président Joseph Aoun est arrivé mercredi aux Émirats arabes unis pour sa première visite officielle dans cette monarchie du Golfe, où il a été accueilli par le président émirati, Mohammad ben Zayed Al-Nahyane, avec qui il a convenu de « l'importance de renforcer les relations bilatérales dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples frères », selon un communiqué de la présidence libanaise. « Le passé est derrière nous. L’État commence à retrouver sa présence, ses capacités et sa souveraineté, et toutes ses composantes coopèrent pour l’avenir du Liban », a déclaré M. Aoun, qui a remercié son homologue pour son soutien. «Nous attendons avec impatience de revoir nos frères émiratis sur notre sol», a-t-il ajouté. De son côté, Mohammad ben Zayed a affirmé : « Nous soutenons l'unité du Liban, l'intégrité de ses territoires, et le renforcement de ses institutions pour préserver la souveraineté, la sécurité et la stabilité ». M. Aoun a également tenu une réunion en son lieu de résidence à Abou Dhabi, avec la participation du ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi, de l'ambassadeur du Liban aux Émirats arabes unis, Fouad Chéhab Dandane, ainsi que des membres du personnel de l'ambassade et du consulat. Il a été informé de la situation de la communauté libanaise aux Émirats, ainsi que de l'état d'avancement du travail de la chancellerie et du consulat. Depuis son élection, le 9 janvier dernier, Joseph Aoun s’est déjà rendu en Arabie saoudite en mars, puis au Qatar en avril, dans le but de réchauffer les relations avec ces monarchies arabes, mises à mal par les tensions régionales et l’influence du Hezbollah pro-iranien. Lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), tenues cette semaine à Washington, Riyad et Doha ont tous deux appelé à soutenir le financement de la reconstruction du Liban.

Mercredi également, le cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyan, vice-Premier ministre émirati et ministre des Affaires étrangères, a reçu le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé qui se trouvait aux émirats, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Lors de la rencontre, les relations de coopération entre les deux pays ont été abordées, ainsi que les moyens de les renforcer pour servir leurs intérêts mutuels. M. Salamé a également rencontré la ministre de l'Éducation, la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre de la Culture émirati lors du Salon international du livre d'Abou Dhabi.

