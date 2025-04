Agenda Ciné

NOUVEAUTÉS ABSOLUTION, thriller de Hans Petter Moland avec Liam Neeson, Ron Perlman, Frankie Shaw. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks. Le COMTE DE MONTE-CRISTO, film d’aventure d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, avec Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. THE KING OF KINGS, film d’animation de Seong-ho Jang avec les voix de Pierce Brosnan, Oscar Isaac et Kenneth Branagh. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks. SINNERS, thriller de Ryan Coogler avec Miles Caton, Saul Williams, Andrene Ward-Hammond. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. BLACK BAG de Steven Soderbergh, avec Michael Fassbender, Gustaf Skarsgård, Cate Blanchett. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. MOON THE PANDA, film tout public de Gilles de Maistre, avec Alexandra Lamy, Sylvia ChangYe Liu. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks. THE MONKEY, film d’horreur d’Osgood Perkins, avec Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Center, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. EN SALLE A WORKING MAN film d’action de David Ayer avec Jason Statham, David Harbour, Michael Peña. Grand Cinemas ABC Verdun, VOX Beirut City Center, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. MICKEY 17, thriller de Bong Joon Ho avec Mark Ruffalo, Robert Pattinson, Toni Collette.VOX Beirut City Center, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. THE AMATEUR, film d’action de James Hawes avec Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Rachel Brosnahan. Grand Cinemas ABC Verdun, VOX Beirut City Center, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco. Nouhad El Chami : A Sign of Faith, biopic de Samir Habchi avec Julia Kassar, Yorgo Chalhoub, Maya Yammin, Melissa Aziz, Theresia Tawk. Grand cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/The Spot Saïda, VOX Beirut City Center, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall. A MINECRAFT MOVIE, film d’action de Jared Hess avec Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé/Achrafieh/Saïda, VOX Beirut City Centre, Cinemall, Cinemacity Beirut Souks, Empire Première Sodeco/the Spot Choueifat. CAPTAIN AMERICA : BRAVE NEW WORLD, film d’action de Julius Onah avec Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito, Liv Tyler. Grand Cinemas ABC Verdun/Dbayé, VOX Beirut City Centre, Cinemacity Beirut Souks, Cinemall. MUFASA : THE LION KING de Barry Jenkins. Cinemall, VOX Beirut City Centre. *Ce programme est communiqué sous réserve de modification. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

