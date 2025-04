Yassine Jaber souligne la nécessité pour le secteur bancaire de retrouver son plein fonctionnement

Lors d’une rencontre avec une délégation de l’Association des banques du Liban (ABL), conduite par Salim Sfeir, le ministre des Finances Yassine Jaber a souligné mardi que son ministère, le gouvernement et le Parlement sont « très attachés à la nécessité pour le secteur bancaire de retrouver son plein fonctionnement », selon des propos rapportés par l’Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Au cours de la réunion, qui s’est tenue au ministère des Finances, Yassine Jaber a déclaré que « l’adoption de la loi modifiant le secret bancaire et le nouvel examen par la Commission des finances et du budget de la loi sur la réglementation du secteur bancaire sont des étapes vers cet objectif, dont les résultats se répercuteront positivement sur la relance du secteur bancaire ».

Le Liban est secoué par une grave crise économique et financière depuis 2019, qui a vu sa monnaie perdre plus de 90 % de sa valeur, tandis que les déposants n’ont plus accès à leurs fonds. Jeudi dernier, les députés libanais ont adopté une loi longtemps attendue levant le secret bancaire - une réforme clé conditionnant l’aide financière du Fonds monétaire international (FMI). M. Jaber a indiqué que le gouverneur de la Banque centrale et son équipe avaient « entamé les préparatifs pour élaborer l’étude nécessaire à la loi sur l’écart financier, afin de traiter la question des dépôts ».

Le ministre et l’ABL ont passé en revue « les étapes qui ont précédé et suivi l’adoption de la loi modifiant le secret bancaire ainsi que le renvoi de la loi régulant le secteur bancaire au Liban », rapporte l'Ani. Ils ont notamment discuté de l’atmosphère des réunions tenues par le ministre et la délégation libanaise lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, y compris « ce qui y a été présenté et les démarches que le Liban entend entreprendre pour permettre au secteur bancaire de retrouver son rôle ».

« Il était important pour nous que cette loi (amendant le secret bancaire) soit adoptée. Nous avons ainsi pu fournir une preuve au FMI que nous sommes sérieux quant au lancement des réformes », avait déclaré jeudi à L’Orient-Le Jour le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat. Le lendemain, Yassine Jaber confiait à notre rédaction qu'il y avait « bien une certaine tension dans la pièce avant ce vote du Parlement », qui conduisait concomitamment la délégation libanaise venue s’entretenir avec les deux institutions de Bretton Woods, l’administration américaine et les autres partenaires du Liban.

M. Jaber a également reçu mardi l’ambassadeur du Qatar au Liban, cheikh Saoud ben Abdel Rahman al-Thani, qui a réaffirmé le soutien de son pays au Liban. Le ministre a remercié « l’ambassadeur du Qatar pour la position du ministre qatari des Finances lors des tables rondes tenues à Washington pour soutenir le financement de la reconstruction au Liban », indique l'ANI.

Enfin, le ministre des Finances a reçu une délégation du groupe de réflexion Middle East Institute, basé à Washington, conduite par le diplomate américain Stuart Jones. Il leur a présenté le plan de réforme élaboré par son ministère, dans le cadre de l’agenda structurel du gouvernement visant à relancer tous les secteurs, rétablir la régularité du travail constitutionnel, et amorcer une nouvelle phase axée sur le rétablissement de la confiance de la communauté internationale envers le Liban. Le bureau de presse de M. Jaber a rapporté que « la visite de la délégation de cet institut revêt une signification importante et apporte un souffle d’optimisme, surtout après une longue absence de centres de recherche et d’instituts de politiques de cette envergure au Liban ».