Le gouvernement américain ne craint pas de « choc sur les chaînes d'approvisionnement »

« Je ne pense pas que nous aurons de choc sur les chaînes d'approvisionnement », a assuré mardi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, alors que les inquiétudes progressent sur d'éventuels risques pouvant se traduire par des rayons vides aux États-Unis. Pour le secrétaire au Trésor, « les magasins ont géré leur stocks en prévision de cela. J'ai discuté avec des dizaines d'entreprises, parfois quotidiennement, et ils savent que le président Trump est engagé pour un commerce équitable, ils se sont organisés en conséquence ». Ce n'est pas la première fois que Scott Bessent tente de rassurer sur le sujet, alors que les inquiétudes sont de plus en plus fortes face à la baisse du trafic maritime entre la Chine et les États-Unis. Lundi, il avait déjà déclaré qu'il ne redoutait pas de voir les rayons vides « dans l'immédiat », assurant que « nous avons d'excellents distributeurs. Je suppose qu'ils ont commandé par anticipation ». « Je pense qu'il y aura des substitutions et ensuite cela dépendra de la vitesse à laquelle les Chinois s'engageront dans une désescalade », avait-il déclaré, jugeant la guerre commerciale déclenchée par le président américain « pas tenable du côte chinois. Donald Trump a imposé des droits de douane de 145% sur la majorité des produits chinois entrant sur le territoire américain. Pékin a riposté en mettant en place ses propres surtaxes douanières de 125% sur les produits américains. Plus largement, il a mis en place début avril ses droits de douane dits « réciproques », qui pouvaient monter jusqu'à 50% pour les produits de certains pays, avant de les mettre en pause dans la foulée pour 90 jours, au-delà d'une base de 10% toujours en application sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis. Le ministre américain des Finances Scott Bessent a déclaré à plusieurs reprises la semaine dernière qu'il considérait « intenable » le niveau actuel des droits de douane avec la Chine, qui crée de fait un « embargo » réciproque sur les échanges. Les États-Unis importent d'ordinaire en masse de Chine des composants pour leurs propres produits manufacturés, mais aussi des produits courants: chaussures, habits, poussettes, articles pour la maison, etc. Pékin promet régulièrement de mener la guerre commerciale « jusqu'au bout » si Washington poursuit ses mesures douanières. La Chine a toutefois reconnu lundi que la tempête commerciale déclenchée par Donald Trump a des répercussions sur son économie, qui reste très dépendante des exportations.

