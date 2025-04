Paris dénonce la révocation d'autorisation de voyage en Israël de délégations françaises

La France a jugé mardi « regrettable, contreproductive et dommageable pour les relations franco-israéliennes » la décision d'Israël de révoquer l'autorisation de voyage de deux délégations françaises « menées par des associations » qu'Israël estime liées à des organisations « terroristes ».

Ces associations oeuvrent « pour la coopération décentralisée (Association pour le jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises et Cités unies de France) », a souligné Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. « Les accusations publiques de l'ambassade d'Israël en France supposant un lien entre ces associations et des organisations terroristes sont inacceptables ».