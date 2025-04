Maroc: retour progressif à la normale après une coupure de courant dans la péninsule ibérique

La connexion internet d'Orange Maroc se rétablit progressivement mardi, et les systèmes d'enregistrement et d'embarquement des aéroports marocains sont de nouveau opérationnels, au lendemain d'une panne de courant massive ayant touché la péninsule ibérique. « La connexion internet est progressivement rétablie à mesure que les connexions internationales touchées par les coupures de courant en Espagne et au Portugal sont rétablies », a indiqué tôt mardi la filiale marocaine d'Orange sur Facebook. Orange Maroc avait annoncé la veille avoir été affectée par cette panne géante, survenue en fin de matinée, qui a perturbé les réseaux mobiles, les services internet et le trafic ferroviaire en Espagne, au Portugal, ainsi que dans le sud-ouest de la France. L'Office national des aéroports (ONDA) du Maroc, également impacté, a fait état mardi matin d'un « retour à la normale » pour l'ensemble de ses systèmes d'enregistrement et d'embarquement. En Espagne continentale, 99,16% de l'approvisionnement électrique national était rétabli vers 06H00 locales (04H00 GMT), selon le gestionnaire de réseau REE. Au Portugal, quelque 6,2 millions de foyers avaient de nouveau le courant au milieu de la nuit sur un total de 6,5 millions, d'après les autorités. En France, la panne d'électricité a touché le Pays basque (sud-ouest), frontalier de l'Espagne, mais a été de courte durée. L'origine de cette coupure restait encore inconnue mardi matin. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



