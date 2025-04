Plus de 50 employés de l'Unrwa arrêtés et maltraités par Israël depuis 2023, selon le chef de l'agence

Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a affirmé mardi que plus de 50 de ses employés avaient été arrêtés et traités « de manière inhumaine » par Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. L'Unrwa a précisé que plus aucun employé arrêté n'était encore détenu par Israël.

Israël a promulgué une loi interdisant à l'agence subsidiaire de l'ONU d'opérer sur le sol israélien, après avoir accusé certains membres du personnel d'avoir participé à l'attaque en Israël du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché le conflit.

Boucliers humains

« Depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 50 membres du personnel de l'Unrwa, parmi lesquels des enseignants, médecins et travailleurs sociaux, ont été arrêtés et maltraités. Ils ont été traités de manière la plus choquante et inhumaine qui soit », a affirmé Philippe Lazzarini sur le réseau social X. « Ils ont dit avoir été battus et utilisés comme boucliers humains. Ils ont subi des privations de sommeil, des humiliations, des menaces de violence contre eux et leurs familles, ainsi que des attaques de la part de chiens. Beaucoup ont été forcés à faire de faux aveux », a-t-il ajouté. « C'est tout simplement effroyable et scandaleux », a-t-il souligné.

“I wished for death to end the nightmare I was living through”.



Received this awful testimony from a colleague who was rounded up in #Gaza tortured while in Israeli detention and finally released.



For @UNRWA staff humanitarian duty is met with brutality.

L'armée israélienne n'a pas fourni de commentaires dans l'immédiat. Ces propos surviennent au lendemain de l'ouverture au sein de la Cour internationale de Justice (CIJ) à La Haye d'audiences consacrées aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Le représentant de l'Etat de Palestine y a affirmé qu'Israël utilisait le blocage de l'aide humanitaire comme « arme de guerre » à Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a riposté en dénonçant une « persécution systématique » d'Israël --qui ne participe pas aux audiences-- et en affirmant que « c'est l'ONU et l'Unrwa » qui devraient être jugées.

Israël contrôle l'entrée dans la bande de Gaza de l'aide internationale, vitale pour les 2,4 millions d'habitants frappés par une crise humanitaire sans précédent. Les autorités israéliennes l'ont interrompue le 2 mars dernier, quelques jours avant la reprise d'une offensive militaire dans le territoire palestinien après une trêve de deux mois.