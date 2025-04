Quatre morts dans des affrontements entre forces de sécurité et combattants druzes près de Damas

Au moins quatre personnes ont été tuées dans des affrontements nocturnes entre les forces de sécurité syriennes et des combattants de la minorité druze à Jaramana, dans la banlieue de Damas, sur fond de tension confessionnelle, a indiqué mardi une ONG.

Ces affrontements interviennent un mois après des massacres qui ont visé la minorité alaouite, faisant des centaines de morts, dans le pays où la coalition islamiste qui a pris le pouvoir en décembre est scrutée par la communauté internationale.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), « les forces de sécurité ont lancé un assaut » contre la banlieue à majorité druze de Jaramana, après la publication sur les réseaux sociaux d'un message vocal attribué à un druze et jugé blasphématoire envers l'islam.

Plusieurs habitants de Jaramana joints au téléphone par l'AFP ont indiqué avoir entendu des échanges de tirs dans la nuit, et assuré que l'activité dans la localité était paralysée mardi matin.

« Nous ne savons pas ce qui se passe, nous avons peur que Jaramana devienne un théâtre de guerre », a affirmé Riham Waqaf, une employée d'une ONG terrée à la maison avec son marie et ses enfants.

« On devait emmener ma mère à l'hôpital pour un traitement, mais nous n'avons pas pu » sortir, a ajouté cette femme de 33 ans.

Des combattants locaux se sont déployés dans les rues et aux entrées de la localité, demandant aux habitants de rester chez eux, a dit à l'AFP l'un de ces hommes armés, Jamal, qui n'a pas donné son nom de famille.

« Jaramana n'a rien connu de tel depuis des années ». La ville est d'habitude bondée, mais elle est morte aujourd'hui, tout le monde est à la maison », a-t-il ajouté.

La banlieue de Jaramana, au sud-est de Damas, est à majorité druze mais compte également des familles chrétiennes.

- « Respecter l'ordre public » -

L'OSDH, basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un solide réseau de sources en Syrie, a précisé que les quatre morts étaient des combattants druzes. Un média local a pour sa part évoqué un bilan de cinq morts.

Dans un communiqué, les autorités religieuses druzes locales ont « vivement dénoncé l'attaque armée injustifiée contre Jaramana (...) qui a visé les civils innocents », faisant assumer aux autorités syriennes « l'entière responsabilité de ce qui s'est produit et de toute aggravation de la situation ».

« La protection de la vie, de la dignité et des biens des citoyens est l'une des responsabilités les plus fondamentales de l'Etat et des organismes de sécurité », a ajouté le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur a souligné mardi « l'importance de respecter l'ordre public et de ne pas se laisser entraîner dans des actions qui perturberaient l'ordre public ».

Il a ajouté qu'il enquêtait sur le message « blasphématoire à l'égard du prophète » Mahomet pour identifier l'auteur et le traduire en justice.

Les druzes, une minorité ésotérique issue de l'islam, sont répartis notamment entre le Liban, la Syrie et Israël.

Dès la chute du pouvoir de Bachar al-Assad le 8 décembre en Syrie, après plus de 13 ans de guerre civile, Israël multiplié les gestes d'ouverture envers cette communauté.

Début mars, à la suite d'escarmouches à Jaramana, Israël avait menacé d'une intervention militaire si les nouvelles autorités syriennes s'en prenaient aux druzes.

Ces propos ont été immédiatement rejetés par les dignitaires druzes, qui ont réaffirmé leur attachement à l'unité de la Syrie.

Depuis que la coalition islamiste dirigée par Ahmad al-Chareh, qui a été proclamé président intérimaire, a pris le pouvoir, la communauté internationale multiplie les appels à protéger les minorités.

Début mars, les régions du littoral dans l'ouest de la Syrie ont été le théâtre de massacres qui ont fait plus de 1.700 tués civils, en grande majorité des alaouites, selon l'OSDH.