Gemayel : Halte à la répression «Il est temps de comprendre que ce n'est pas ainsi que le Liban doit être gouverné, par la répression ou encore la marginalisation des leaderships et des fractions essentielles de l'entité libanaise». Tels sont les propos que l'ancien président Amine Gemayel a tenus jeudi au terme d'un entretien de deux heures avec le patriarche grec-catholique Grégoire III Laham. En réponse aux questions des journalistes, il a notamment déclaré : «L'État devrait tirer les leçons de ce qui se passe sur le terrain, d'autant plus que les critiques émanent à présent des personnes proches du pouvoir. Ce qui prouve qu'il y a un ras-le-bol général», a-t-il ajouté. D'où la nécessité, selon lui, de resserrer les rangs face «aux pressions sécuritaires, politiques et surtout économiques». «Je ne crois pas que le Liban pourra surmonter la crise économique s'il ne tente pas de régler ses problèmes politiques», a précisé l'ancien chef de l'État. Interrogé sur la teneur du mémorandum que les Assises de Kornet Chehwan comptent adresser aux hauts responsables qui participeront au sommet arabe fin mars, M. Gemayel a répondu : «Il est temps que les Arabes nous aident à mettre en application l'accord de Taëf dont ils se sont eux-mêmes portés garants, promettant au peuple libanais d'œuvrer à son application». Et l'ancien président de poursuivre : «Nous souhaitons aussi que les dirigeants arabes prennent conscience de la gravité de la situation au Liban car celui-ci est membre à part entière du corps arabe, de sorte que s'il a des problèmes, les Arabes en souffrent aussi. (...) Il est temps en effet que le problème libanais soit résolu. C'est ainsi que nombre de régimes arabes auront enfin la paix», a-t-il conclu.

