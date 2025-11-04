La Sécurité d'État confirme le détournement de 260 000 dollars des fonds de la municipalité de Beyrouth

La Direction générale de la Sécurité de l’État a mis au jour le détournement d’environ 260 000 dollars des caisses de la municipalité de Beyrouth, à la suite d’une enquête judiciaire portant sur des versements financiers irréguliers à des employés du service d’incendie de la capitale, a confirmé la Direction dans un communiqué. L’enquête avait été ouverte la semaine dernière après le retrait de 330 000 dollars des fonds municipaux.

« La direction régionale de Beyrouth a mené une enquête judiciaire sur des soupçons de dilapidation de fonds appartenant à la municipalité. Au cours de l’interrogatoire de l’employé K. A. A., il a été établi qu’il avait manipulé des sommes estimées à environ 260 000 dollars, versées à titre d’indemnisation à plusieurs employés du service d’incendie de Beyrouth, en violation des procédures légales », indique le communiqué.

Le texte précise que « l’audit mené par la Cour des comptes sur les comptes de la trésorerie municipale a également révélé des irrégularités dans la comptabilité financière. Sur instruction du pouvoir judiciaire, l’employé a été arrêté, l’enquête bouclée et le dossier transmis à l’autorité judiciaire compétente ».

Le procureur financier Maher Cheaïto avait ordonné lundi de maintenir en arrestation du trésorier de la municipalité de Beyrouth, Khodr Bou Aram, qui avait été arrêté jeudi dernier par la Sécurité de l'État dans le cadre de l'enquête ouverte après un retrait de 330 000 dollars des caisses de la municipalité.

Le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar avait indiqué que la Cour des comptes avait ouvert une enquête sur les causes du retrait des 330 000 dollars. Le montant, qui aurait été retiré des caisses de la municipalité sans l'aval du conseil municipal et du mohafez de la capitale, Marwan Abboud.

Ce paiement, lié à l'indemnisation d'une vingtaine d'officiers de la brigade des pompiers de Beyrouth et à un différend de longue date concernant des coupons de carburant impayés pour la brigade de sapeurs-pompiers, suspendus en 2019 en raison de la crise économique au Liban. Malgré un jugement rendu en 2023 par le Conseil d’État ordonnant la compensation des officiers, la municipalité avait retardé le paiement, entraînant des plaintes et une action en justice de l’avocat des officiers, Mohammad Jaafil.