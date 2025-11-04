Quatre enfants blessés dans l'explosion d'un obus dans le Hermel

Quatre enfants ont été blessés mardi dans la détonation d'un obus qui avait été largué sans exploser par l'armée israélienne, près d’une maison de Sahlat el-Maa, dans le Hermel, rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah. Les quatre enfants ont été transportés à l’hôpital al-Batoul, et une enquête a été ouverte, selon notre correspondante.

À la suite du conflit entre le Hezbollah et Israël, entre octobre 2023 et novembre 2024, des munitions non-explosées se trouvent encore dans certaines zones ciblées par les frappes israéliennes, notamment au Liban-Sud et dans la Békaa. Si l'armée annonce régulièrement en récupérer et les faire détoner dans des champs de tir spécialisés, d'autres sont régulièrement repérées dans des terrains et dans les décombres et posent un risque pour la sécurité des habitants.

En juillet, la Force intérimaire de l'ONU au Liban avait rappelé qu'il ne fallait "ni toucher ni manipuler" tout objet pouvant contenir des munitions ou composants explosifs et avertir immédiatement l'armée. Malgré ces précautions, en mai, un reste de missile provenant du conflit avait explosé dans le village de Sinik (Saïda), faisant trois blessés légers.

En avril 2025, trois militaires libanais avaient été tués lors du transport de telles munitions, tandis qu'en août, une explosion était survenue cette fois sur un site du Hezbollah que des soldats étaient en train de démanteler, tuant six d'entre eux.