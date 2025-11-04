Le Pérou rompt ses relations avec le Mexique après l'asile accordé à une ex-Première ministre

Le Pérou a rompu lundi ses relations diplomatiques avec le Mexique après l'asile accordé à l'ancienne Première ministre Betssy Chavez, poursuivie pour le coup d'État manqué de décembre 2022 de l'ancien président Pedro Castillo, a annoncé le ministère péruvien des Affaires étrangères.

« Nous avons appris avec surprise et un profond regret que l'ex-Première ministre Betssy Chavez, présumée coauteure du coup d'État que l'ex-président Pedro Castillo a tenté de réaliser, bénéficie de l'asile dans la résidence de l'ambassade du Mexique au Pérou (...) Le gouvernement péruvien a décidé ce jour de rompre ses relations diplomatiques avec le Mexique », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hugo de Zela lors d'une conférence de presse.

Les relations entre le Pérou et le Mexique ont commencé à se détériorer après la destitution de Pedro Castillo en décembre 2022, lorsque le président mexicain de l'époque, Andrés Manuel Lopez Obrador, avait accordé l'asile à l'épouse et aux enfants de l'ancien président.

Depuis, le gouvernement mexicain ne reconnaît aucune autorité péruvienne, et les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs. Malgré la crise politique, les deux pays ont cependant maintenu leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Betssy Chavez est jugée aux côtés de Pedro Castillo depuis mars 2025 pour le délit présumé de rébellion. Le parquet réclame 25 ans de prison contre elle pour avoir participé, en tant qu'ancienne Première ministre, au plan de Pedro Castillo. Betssy Chavez comparaît libre, tandis que Pedro Castillo est en détention préventive depuis décembre 2022.

Le 7 décembre 2022, Pedro Castillo avait lu un message télévisé annonçant sa décision de dissoudre le Parlement et de convoquer une Assemblée constituante. Ce jour-là, il devait être soumis à une motion de destitution pour des accusations présumées de corruption.

Privé du soutien de l'armée, il avait finalement été révoqué par le Parlement, puis arrêté alors qu'il se rendait avec sa famille à l'ambassade du Mexique à Lima. Son épouse et ses deux enfants vivent depuis lors en exil au Mexique.