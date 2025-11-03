« Les enquêtes se poursuivront jusqu'à ce que la vérité soit établie », affirme Aoun à la famille d'Élio Abou Hanna

Le président libanais Joseph Aoun a affirmé lundi, devant la famille d’Élio Abou Hanna, tué par des hommes armés palestiniens dans le camp de Chatila, dans la banlieue sud de Beyrouth le 26 octobre, que les investigations se poursuivront jusqu'à ce que les auteurs du crime soient identifiés.

« Les enquêtes menées par les services de sécurité se poursuivront jusqu'à ce que la vérité soit établie », a affirmé le président Aoun devant le père, la mère, la sœur et l’avocat de la famille Ziad Assouad, selon la présidence libanaise.

Élio Abou Hanna, 24 ans, a été abattu par une patrouille palestinienne armée dans la partie est du camp de Chatila, après y être entré par inadvertance alors qu’il rentrait chez lui depuis le quartier beyrouthin de Badaro. Gravement blessé, il avait été transporté dans un hôpital de la banlieue sud de Beyrouth, où il a succombé à ses blessures. Six suspects dans cette affaire ont été livrés par les forces palestiniennes à l'armée libanaise.

Le meurtre d'Élio a suscité une vive indignation à travers le Liban et sur les réseaux sociaux, d’autant qu’il intervient dans un contexte d’appels croissants au désarmement de toutes les formations armées illégales du pays.