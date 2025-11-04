Réunion de Msayleh : quel message Berry souhaite-t-il envoyer ?

C’est une rencontre hautement symbolique qui se tiendra mardi à Msayleh, à la demande du président de la Chambre, Nabih Berry. C'est le cas du fait de l'emplacement choisi : ce village du Liban-Sud – où le chef du législatif dispose d'une résidence – a été la cible, le 11 octobre, de frappes israéliennes qui ont détruit près de 300 tracteurs et bulldozers. La réunion est placée sous le thème de la reconstruction du Sud, qui doit devenir une priorité malgré la poursuite des attaques israéliennes.

Même si le président de la Chambre n’y assistera probablement pas en raison de rendez-vous déjà pris à Beyrouth, il y sera largement représenté par les députés membres de son bloc parlementaire. La réunion se veut avant tout un défi aux Israéliens et à leur plan de créer une zone tampon inhabitée sur une profondeur de 5 à 10 kilomètres au Liban-Sud. Des sources proches de Aïn el-Tiné révèlent ainsi que cette réunion était en préparation depuis quelque temps déjà, mais les bombardements israéliens ont accéléré le processus. M. Berry a aussi voulu montrer que, malgré l'escalade, les localités du Sud restent peuplées et débordantes de vie.

Selon ses milieux, c'est donc essentiellement un « message d’espoir aux habitants du Sud » que Nabih Berry a voulu adresser. La réunion devrait regrouper des députés, des ministres, des représentants de la Banque mondiale et d’autres institutions de l’ONU, des représentants des Forces des Nations unies au Sud (Finul) et de l’armée libanaise, ainsi que des membres du Conseil du développement et de la reconstruction, du Conseil du Sud et des municipalités de la région.

Selon les sources proches de Aïn el-Tiné, le président du Parlement a voulu fixer rapidement la date de la réunion pour répondre indirectement à tous ceux qui affirment que le Sud ne peut pas être reconstruit dans de telles circonstances, alors que la situation reste instable, les Israéliens refusant d’exécuter leur part de l’accord entré en vigueur le 27 novembre 2024 et continuant à bombarder régulièrement. La réunion aurait pu se tenir à Beyrouth, au Parlement ou même à Aïn el-Tiné, mais M. Berry a tenu à ce qu’elle se déroule au Sud, à Msayleh précisément, parce que pour les habitants, le message serait bien plus fort et perceptible.

Est-ce à dire que M. Berry adresse ainsi une critique indirecte au gouvernement ? Les sources proches de Aïn el-Tiné rejettent cette lecture et affirment que l’heure n’est pas aux conflits internes. Il faut simplement montrer aux habitants du Sud que l’État ne les abandonne pas. Même si le gouvernement est accusé de n'avoir pris aucune mesure concrète à ce sujet (à part la promesse publique faite par le Premier ministre, Nawaf Salam) rien n’empêche que M. Berry prenne une initiative dans ce contexte. Toutefois, les sources précitées affirment que le président du Parlement n’est pas d’accord avec l’approche qui circule actuellement et qui établit un lien direct entre la remise des armes du Hezbollah à l’État et le début du processus de reconstruction. Pour lui, il s’agit de deux processus différents et la reconstruction ne doit plus attendre, les habitants des localités de la région ont déjà suffisamment souffert. De plus la Banque mondiale a déjà annoncé qu’elle était prête à consacrer près de 250 millions de dollars à la reconstruction, il faut donc établir un plan pour utiliser cette somme, ne serait-ce que pour commencer le processus, car nul n’ignore qu’en définitive, il faudra une somme bien plus importante pour qu’il soit achevé.

Pour les sources proches de Aïn el-Tiné, la réunion de mardi est donc une façon indirecte d’inciter le gouvernement à agir plus vite. Mais même si ces sources ne le reconnaissent pas ouvertement, il s’agit aussi d’une réponse indirecte à toutes les pressions exercées sur M. Berry soit par les critiques ouvertes que lui adressent certaines parties locales, soit indirectement à travers les tentatives de l’encercler politiquement pour le pousser à modifier ses positions et, surtout, à prendre ses distances avec le Hezbollah. C’est en effet la première fois que le président de la Chambre fait l’objet de critiques aussi directes et personnelles de la part de parties politiques soucieuses en général de le ménager. Il est vrai que c’est essentiellement sa position au sujet de la loi électorale qui suscite toutes ces critiques, mais c’est la première fois qu’elles sont aussi ciblées et claires. Mais pour Nabih Berry, la priorité reste au Sud et à ses habitants, ainsi qu’à la communauté chiite.