Turquie : l'inflation à 32,9%, au plus bas depuis quatre ans

L'inflation a ralenti en octobre en Turquie, à 32,9% sur un an contre 33,3% en septembre, à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, selon les chiffres officiels publiés lundi. L'inflation, qui s'établit à 2,6% sur un mois, avait connu un léger rebond en septembre après quinze mois de reflux.

Selon les données officielles, la flambée des prix concerne toujours tout particulièrement les dépenses d'éducation (+65,7% sur un an), de logement (+51%) et d'alimentation (34,9%). Sur un mois, l'alimentation (+8,4%), le logement (+7,8%) et les transports (+4,3%) enregistrent les plus fortes hausses.

L'inflation, qui avait dépassé les 75% en mai 2024 en glissement annuel avant d'entamer un reflux, est au plus bas dans le pays depuis novembre 2021. Les chiffres officiels de l'inflation sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), pour qui la hausse des prix à la consommation s'élève à 60% sur un an.