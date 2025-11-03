Israël récupère les dépouilles de trois soldats qui étaient retenues à Gaza | Direct

Israël : l'ex-procureure générale de l'armée arrêtée sur des soupçons de fuites
L'ex-procureure générale de l'armée israélienne Yifat Tomer-Yeroushalmi a été arrêtée dans le cadre d'une enquête concernant la fuite d'une vidéo montrant des violences en 2024 contre des détenus palestiniens par des soldats israéliens dans la prison de haute sécurité de Sde Teiman, a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure repris par l'AFP.
Après avoir annoncé sa démission vendredi, Mme Tomer-Yeroushalmi avait brièvement disparu dimanche, déclenchant des spéculations dans la presse sur une possible tentative de suicide.
Dans un message sur Telegram, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé lundi qu'il « a été convenu qu'à la lumière des événements de la nuit dernière, le Service pénitentiaire agirait avec une vigilance accrue pour assurer la sécurité de la détenue dans le centre de détention où elle a été placée en garde à vue ».
Liban-Sud : tirs israéliens en direction de Kfarchouba
L’armée israélienne a tiré ce matin à l’arme automatique en direction du village de Kfarchouba (caza de Hasbaya), depuis la position de Samaka sur les hauteurs contestées du village, selon notre correspondant.
Des drones israéliens ont également survolé les localités de Majdel Selm et Houla (caza de Marjeyoun).
Liban-Sud : face à face entre l'armée libanaise et des soldats israéliens près de Meis el-Jabal
D’importants mouvements de troupes israéliens ont été observés dimanche soir au Liban-Sud à l’est de la localité frontalière de Meis-el Jabal (caza de Marjeyoun), ce qui a provoqué une mobilisation rapide de l’armée libanaise qui a déployé troupes et chars dans la zone, rapporte notre correspondant, Mountasser Abdallah.
Une première depuis l’incursion inédite de l’armée israélienne à Blida, la nuit du 29 octobre dernier, et le meurtre d’un employé municipal qui dormait dans le bâtiment de la municipalité.
Dans la soirée de hier, un drone israélien a de plus lancé trois missiles sur une pelleteuse, dans la vallée de Zefta (caza de Nabatiyé) sans faire de victimes. Des dégâts matériels ont toutefois été rapportés par des habitants. Un autre drone israélien a pris pour cible une excavatrice dans le quartier de Jibla, dans la localité de Khiam (Marjeyoun), causant des dégâts matériels.
L’artillerie israélienne a également bombardé les abords de la localité de Chebaa (caza de Hasbaya).
Trump : Netanyahu est « un homme talentueux », les États-Unis « s'impliqueront » dans son procès
Dans une interview accordée à l'émission « 60 Minutes » de CBS, le président américain Donald Trump a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était « un homme très talentueux » et « le genre de personne dont Israël avait besoin ». Il a ajouté : « Je ne pense pas qu'ils le traitent très bien. Il est jugé pour certaines choses, et... Je pense que nous devrions – vous savez, nous allons – nous allons nous impliquer pour l'aider un peu, car je trouve cela très injuste. »
Ce n'est pas la première fois que le président américain appelle à intervenir dans le procès pour corruption en cours contre Netanyahu, qui est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Le 13 octobre, dans son discours à la Knesset après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu, Trump a demandé au président israélien Isaac Herzog de grâcier Netanyahu.
La Turquie réunit ses partenaires musulmans autour de Gaza
La Turquie réunit dans la journée à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de pays musulmans pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza, où la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire malgré la trêve en vigueur, rapporte l'AFP.
Les ministres de ces sept pays (Turquie, Arabie saoudite, Qatar, Emirats arabes unis, Jordanie, Pakistan et Indonésie) avaient été reçus par Donald Trump fin septembre à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon des sources au sein du ministère turc des Affaires étrangères, M. Fidan appellera à mettre en place des mécanismes permettant aux Palestiniens d'assurer la sécurité et la gouvernance de Gaza. Le chef de la diplomatie turque, qui accuse Israël de chercher des prétextes pour rompre le cessez-le-feu, insistera également sur un renforcement de l'aide humanitaire à Gaza. Mais les efforts d'Ankara, qui multiplie les contacts diplomatiques avec les pays de la région et cherche à infléchir la position pro-israélienne des Etats-Unis, sont vus d'un mauvais œil par Israël qui juge Ankara trop proche du Hamas.
Israël dit avoir reçu les corps de trois otages de Gaza, trois soldats
Israël a annoncé lundi avoir reçu les dépouilles de trois soldats israéliens, Omer Neutra, Asaf Hamami et Oz Daniel, qui étaient retenues par le Hamas et lui ont été remises par la Croix-Rouge, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, rapportent l'AFP et le Haaretz.
Depuis le début de la trêve, le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 otages survivants et a commencé à restituer les dépouilles de ceux qui ont été tués. Sur 28 corps concernés, 20 ont désormais été rendus.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam avaient affirmé plus tôt que « les corps de trois soldats israéliens capturés, retrouvés dans la journée sur le tracé de l'un des tunnels du sud de la bande de Gaza » seront remis dans le cadre de l'accord d'échange de « prisonniers ».
