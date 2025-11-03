Israël récupère les dépouilles de trois soldats qui étaient retenues à Gaza | Direct

Un face à face a opposé dimanche soir près de Meis el-Jabal l'armée libanaise et une patrouille israélienne qui s'était déployée le long de la frontière.

La Turquie doit réunir ce lundi ses partenaires musulmans autour de Gaza.

Trump a affirmé dans un entretien télévisé que Netanyahu est « un homme talentueux » et « le genre de personne dont Israël a besoin ».



