Dernières Infos

Israël a reçu les corps de trois otages de Gaza (bureau du Premier ministre)

AFP / le 02 novembre 2025 à 21h11

Israël a reçu de la Croix-Rouge les dépouilles de trois otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé dimanche dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 

Les cercueils des otages, remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, "seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire", avant d'être acheminés vers l'Institut national de médecine légale pour y être identifiés, précise le communiqué.

© Agence France-Presse


