Lutte anti-drogue : un trafiquant repenti se dessaisit de sa marchandise dans le camp de Rachidiyé

Dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de drogue dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban, un trafiquant de drogue du camp de Rachidiyé, au Liban-Sud, a remis une importante quantité de stupéfiants et s'est « repenti », ont annoncé dimanche les Forces palestiniennes de sécurité nationale.

Le communiqué précise que la reddition a eu lieu dimanche, alors que des opérations militaires sont en cours dans le camp de Chatila, à Beyrouth. Selon les responsables de la sécurité, cette opération devrait s’étendre à d’autres camps de réfugiés palestiniens dans le cadre d’une vaste initiative de lutte contre le trafic de drogue.

Selon le communiqué du camp de Rachidiyé, « l’individu a exprimé sa pleine volonté de coopérer avec les Forces de sécurité nationale et renoncé à toute implication dans le trafic de drogue », un phénomène qualifié de « fléau dangereux » portant préjudice à la société palestinienne ainsi qu’à la cause nationale. Les forces ont salué la décision de l’homme et appelé les individus impliqués dans le trafic ou la consommation de drogue à se présenter volontairement et à remettre tout produit en leur possession. « Nous affirmons notre volonté de coopérer avec tous pour protéger notre peuple et notre communauté », indique le communiqué. « Nous considérons chaque consommateur comme un patient nécessitant un traitement et sommes prêts à les aider à retrouver la santé afin de nous débarrasser de cette dangereuse affliction. »

La question du trafic de drogue dans les camps était revenue sur le devant de la scène en début de semaine avec deux affaires survenues à quelques heures d'intervalle à Chatila. Une femme avait été retrouvée assassinée dans une « planque à drogue » située à l’intérieur des limites du camp lundi, quelques heures après l’assassinat d’Élio Abou Hanna par des hommes armés palestiniens dans ce même camp.

En septembre, l’armée libanaise avait annoncé avoir mené une opération dans le camp de Chatila visant un entrepôt de drogue, déclenchant des affrontements qui s’étaient soldés par l’arrestation de 55 personnes. Ces incidents interviennent alors que les autorités libanaises, parallèlement au processus de désarmement du Hezbollah lancé début août, œuvrent aussi au désarmement des camps palestiniens, où les factions armées conservent le contrôle de la sécurité.

Le Liban subit parallèlement les pressions des monarchies du Golfe en vue d’enrayer la production et le trafic de stupéfiants, notamment le captagon, une amphétamine synthétique illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie avant la chute de Bachar el-Assad.