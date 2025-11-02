Trafic de cocaïne : un suspect blessé et arrêté après une course poursuite et une fusillade à Hazmieh
L'OLJ /
le 02 novembre 2025 à 18h19
Les objets saisis par les forces de sécurité intérieure après l'arrestation d'un suspect, le 2 novembre 2025. Photo ANI
Une patrouille des Forces de sécurité intérieure a arrêté un suspect recherché pour trafic de cocaïne, après une course poursuite et une fusillade entre la banlieue sud de Beyrouth et Hazmieh, dans le Mont-Liban.
Dans un communiqué, les FSI ont indiqué que le suspect, un Palestinien de 40 ans identifié sous les initiales R.S., était recherché pour plusieurs mandats d'arrêt. Une patrouille l'a pris en filature alors qu'il roulait en scooter depuis le camp de réfugiés de Bourj Brajné en direction de l'église de Mar Mikhaël et la route de Hazmieh-Baabda. Au cours de la poursuite, l'homme a ouvert le feu sur les agents qui ont riposté, selon la police. Blessé à la cuisse, le suspect a été hospitalisé et se trouve dans un état stable sous surveillance sécuritaire. La police a saisi son arme, son véhicule, et 14 sachets en plastique contenant de la cocaïne et de l'argent.
