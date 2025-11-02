Trafic de cocaïne : un suspect blessé et arrêté après une course poursuite et une fusillade à Hazmieh

Une patrouille des Forces de sécurité intérieure a arrêté un suspect recherché pour trafic de cocaïne, après une course poursuite et une fusillade entre la banlieue sud de Beyrouth et Hazmieh, dans le Mont-Liban. Dans un communiqué, les FSI ont indiqué que le suspect, un Palestinien de 40 ans identifié sous les initiales R.S., était recherché pour plusieurs mandats d'arrêt. Une patrouille l'a pris en filature alors qu'il roulait en scooter depuis le camp de réfugiés de Bourj Brajné en direction de l'église de Mar Mikhaël et la route de Hazmieh-Baabda. Au cours de la poursuite, l'homme a ouvert le feu sur les agents qui ont riposté, selon la police. Blessé à la cuisse, le suspect a été hospitalisé et se trouve dans un état stable sous surveillance sécuritaire. La police a saisi son arme, son véhicule, et 14 sachets en plastique contenant de la cocaïne et de l'argent. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

