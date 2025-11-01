Sur Google Maps, la ligne séparant le Sahara occidental du pays a disparu

Sur Google Maps au Maroc, les pointillés séparant traditionnellement le Sahara occidental du pays ont disparu, ont constaté samedi des journalistes de l'AFP, au lendemain d'un vote de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain pour ce territoire disputé. « Dieu merci ! », « La ligne imaginaire n'est plus », ont réagi plusieurs internautes sur X et Facebook.

D'après les premières observations de l'AFP, la disparition des pointillés semblerait ne concerner que la carte de Google Maps consultée depuis le Maroc. Ailleurs, notamment depuis les Etats-Unis, Chypre, la France ou encore l'Algérie, ils demeurent visibles. Google n'a pas encore commenté ce changement mais seule l'entreprise américaine peut modifier la représentation de ses cartes.

Ce changement intervient quelques heures après un tournant diplomatique, salué comme « historique » par le Maroc: le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté vendredi soir son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental le décrivant comme la solution « la plus réalisable » pour le territoire disputé.

Le Sahara occidental, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais considéré comme un territoire « non autonome » par les Nations unies. Un conflit y oppose depuis un demi-siècle Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger.

Jusqu'alors, le Conseil de sécurité pressait le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie de reprendre des négociations – interrompues depuis 2019 – pour parvenir à une « solution politique réalisable, durable et mutuellement acceptable ».

Mais à l'initiative des Américains, en charge de ce dossier au Conseil, une résolution, adoptée par 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions - l'Algérie ayant refusé de participer au vote - prend position pour le plan présenté par Rabat en 2007. Il prévoit une autonomie sous souveraineté marocaine pour ce vaste territoire désertique, riche en phosphate et aux eaux poissonneuses.