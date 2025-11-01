Menu
Dernières Infos

L'armée israélienne dit que trois corps reçus vendredi de Gaza ne sont pas ceux d'otages

AFP / le 01 novembre 2025 à 09h39

Les trois corps non identifiés en provenance de Gaza, remis vendredi soir à Israël via la Croix-Rouge, ne sont pas ceux d'otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.

Une source militaire avait déjà indiqué vendredi soir, au moment de la remise des corps, qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de corps d'otages.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël.

© Agence France-Presse


© Agence France-Presse


