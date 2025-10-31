L'administration Trump soutient l’abrogation de la loi César contre la Syrie, selon le département d’État

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que l’administration Trump soutient l’abrogation des sanctions de la loi César (« Caesar Act ») imposées par Washington à la Syrie, dans le cadre du projet de loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) actuellement examiné par le Congrès américain.

« Les États-Unis sont en contact régulier avec leurs partenaires régionaux et accueillent favorablement tout investissement ou engagement en Syrie qui favorise la perspective pour tous les Syriens de vivre dans un pays pacifique et prospère », a indiqué le porte-parole.