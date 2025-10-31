Menu
Dernières Infos - Tensions

Trump dit ne pas envisager de frappes au Venezuela


AFP / le 31 octobre 2025 à 18h40

Le président américain Donald Trump s'adresse aux représentants des médias à bord d'Air Force One le 31 octobre 2025 à la base aérienne de Joint Base Andrews, dans le Maryland. Trump passe le week-end dans sa résidence de Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride. Samuel Corum/Getty Images via AFP

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'envisageait pas de frappes contre le Venezuela, malgré un renforcement militaire américain important dans la région au nom de la lutte contre le narcotrafic.

« Non », a répondu le chef d'Etat américain lorsqu'un journaliste à bord de l'avion présidentiel Air Force One lui a demandé s'il envisageait de telles frappes contre le Venezuela.

