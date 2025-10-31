Trump dit ne pas envisager de frappes au Venezuela

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'envisageait pas de frappes contre le Venezuela, malgré un renforcement militaire américain important dans la région au nom de la lutte contre le narcotrafic.

« Non », a répondu le chef d'Etat américain lorsqu'un journaliste à bord de l'avion présidentiel Air Force One lui a demandé s'il envisageait de telles frappes contre le Venezuela.