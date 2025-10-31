La dernière proposition US au Liban : une zone tampon sous administration internationale

De la fumée s’élève après une frappe aérienne israélienne sur les hauteurs de Jarmaq, dans le caza de Jezzine, au Liban-Sud, le 30 octobre 2025. Photo Rabih DAHER / AFP
La pression a atteint son paroxysme, il n’y a plus de marge pour les tergiversations : c’est le message que le Liban reçoit de nombreuses parties internationales qui l'appellent à choisir entre accepter les négociations avec Israël ou faire face à une escalade majeure. Le Liban étudie toutes ses options et cherche à adopter une position unifiée à présenter à ses interlocuteurs. Il ne veut pas la guerre, mais réclame l’arrêt des frappes et des agressions israéliennes ; il est prêt à négocier, mais envisage une vaste offensive diplomatique auprès des puissances internationales. Mais la question essentielle demeure : que veut Israël ? Cherche-t-il réellement à négocier et parvenir à une solution, ou veut-il imposer une capitulation totale à son adversaire ? L'Orient-Le Jour a appris dans ce cadre que le Liban a reçu, de la part de...
La région est sous haute tension...
En espérant que ce qu'il reste d'Etat survive.
11 h 09, le 31 octobre 2025