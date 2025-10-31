Menu
Politique - Éclairage

La dernière proposition US au Liban : une zone tampon sous administration internationale

Si l’État n'accepte pas l'offre qui reproduit le « modèle Gaza », il sera laissé à son sort, face à la machine de guerre israélienne.

OLJ / Par Mounir RABIH, le 31 octobre 2025 à 10h22

De la fumée s’élève après une frappe aérienne israélienne sur les hauteurs de Jarmaq, dans le caza de Jezzine, au Liban-Sud, le 30 octobre 2025. Photo Rabih DAHER / AFP

La pression a atteint son paroxysme, il n’y a plus de marge pour les tergiversations : c’est le message que le Liban reçoit de nombreuses parties internationales qui l'appellent à choisir entre accepter les négociations avec Israël ou faire face à une escalade majeure. Le Liban étudie toutes ses options et cherche à adopter une position unifiée à présenter à ses interlocuteurs. Il ne veut pas la guerre, mais réclame l’arrêt des frappes et des agressions israéliennes ; il est prêt à négocier, mais envisage une vaste offensive diplomatique auprès des puissances internationales. Mais la question essentielle demeure : que veut Israël ? Cherche-t-il réellement à négocier et parvenir à une solution, ou veut-il imposer une capitulation totale à son adversaire ? L'Orient-Le Jour a appris dans ce cadre que le Liban a reçu, de la part de...
La pression a atteint son paroxysme, il n’y a plus de marge pour les tergiversations : c’est le message que le Liban reçoit de nombreuses parties internationales qui l'appellent à choisir entre accepter les négociations avec Israël ou faire face à une escalade majeure. Le Liban étudie toutes ses options et cherche à adopter une position unifiée à présenter à ses interlocuteurs. Il ne veut pas la guerre, mais réclame l’arrêt des frappes et des agressions israéliennes ; il est prêt à négocier, mais envisage une vaste offensive diplomatique auprès des puissances internationales. Mais la question essentielle demeure : que veut Israël ? Cherche-t-il réellement à négocier et parvenir à une solution, ou veut-il imposer une capitulation totale à son adversaire ? L'Orient-Le Jour a appris dans ce cadre que...
commentaires (4)

En espérant que ce qu'il reste d'Etat survive.

Pierrick Poisson

11 h 09, le 31 octobre 2025

Commentaires (4)

  • En espérant que ce qu'il reste d'Etat survive.

    Pierrick Poisson

    11 h 09, le 31 octobre 2025

  • Nous ne pouvons que remercier les barbus jaunes qui nous ont mené directement dans ce traquenard par leur aventurisme et leur allégeance à l'Iran mais aussi grâce à la complicité de partis politiques qui ont vendu le Liban et son âme à ces mêmes barbus. Nous avons tellement leurrer la communauté internationale que plus personne ne nous croit. Et Israel hégémonique avec l'appui d'une administration Américaine complètement acquise à sa cause et qui agit avec la brutalité d'un fou furieux comme président, et des barbus qui lui donnent tous les prétextes pour continuer.

    Zeidan

    11 h 01, le 31 octobre 2025

  • L’étau se referme et on devine pour quelles raisons ce pays n’a jamais réussi à prendre son destin en mains. Nous manquons d’hommes providentiels. Ils se succèdent et se ressemblent et leurs comportements nous poussent à croire que ce pays est frappé d’un virus contagieux qui atteint ceux qui accèdent au pouvoir et le répand dans le pays telle une traînée de poudre. Nous sommes condamnés et personne n’a encore le vaccin pour nous sauver.

    Sissi zayyat

    10 h 56, le 31 octobre 2025

  • Il faut savoir perdre, pour se redresser...

    Jack Gardner

    10 h 34, le 31 octobre 2025

