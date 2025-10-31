Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Au Soudan, les massacres d’el-Facher ravivent la plaie du génocide

Sous le contrôle des milices FSR, la ville située dans l’Ouest-Soudan est le théâtre d’exécutions massives et d’atrocités visant des communautés non arabes.

Par Dany MOUDALLAL, le 31 octobre 2025 à 00h00

Au Soudan, les massacres d’el-Facher ravivent la plaie du génocide

Des Soudanais déplacés qui ont fui el-Facher après la chute de la ville aux mains des Forces de soutien rapide (FSR) arrivent dans la ville de Tawila, dans la région occidentale du Darfour, déchirée par la guerre, le 28 octobre 2025. Photo AFP

Vingt ans après le génocide du Darfour, des rapports font état de tueries et d’atrocités à caractère ethnique à el-Facher, après la prise de la ville, le week-end dernier, par les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire issue de l’Ouest du Soudan. Après dix-huit mois de siège, marqués par la famine, les bombardements et l’isolement total, la cité, dernier bastion de l’armée soudanaise au Darfour, est tombée. Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a mis en garde contre un risque croissant de « violations et atrocités motivées par des considérations ethniques ». Son bureau affirme avoir reçu « de multiples et alarmants rapports selon lesquels les FSR commettent des atrocités, notamment des exécutions sommaires ». Des images satellite, des vidéos et des témoignages de survivants confirment que les...
Vingt ans après le génocide du Darfour, des rapports font état de tueries et d'atrocités à caractère ethnique à el-Facher, après la prise de la ville, le week-end dernier, par les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire issue de l'Ouest du Soudan. Après dix-huit mois de siège, marqués par la famine, les bombardements et l'isolement total, la cité, dernier bastion de l'armée soudanaise au Darfour, est tombée. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a mis en garde contre un risque croissant de « violations et atrocités motivées par des considérations ethniques ». Son bureau affirme avoir reçu « de multiples et alarmants rapports selon lesquels les FSR commettent des atrocités, notamment des exécutions sommaires ». Des images satellite, des vidéos et des
