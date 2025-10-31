Au Soudan, les massacres d’el-Facher ravivent la plaie du génocide

Vingt ans après le génocide du Darfour, des rapports font état de tueries et d’atrocités à caractère ethnique à el-Facher, après la prise de la ville, le week-end dernier, par les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire issue de l’Ouest du Soudan. Après dix-huit mois de siège, marqués par la famine, les bombardements et l’isolement total, la cité, dernier bastion de l’armée soudanaise au Darfour, est tombée. Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a mis en garde contre un risque croissant de « violations et atrocités motivées par des considérations ethniques ». Son bureau affirme avoir reçu « de multiples et alarmants rapports selon lesquels les FSR commettent des atrocités, notamment des exécutions sommaires ». Des images satellite, des vidéos et des...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte