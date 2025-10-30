Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël a reçu les corps de deux otages du Hamas, annonce le bureau du Premier ministre


AFP / le 30 octobre 2025 à 17h38

Chemi Goldin, frère du lieutenant Hadar Goldin dont le corps est toujours détenu par le Hamas dans la bande de Gaza, s'exprime lors d'un événement organisé à Hostages Square à Tel Aviv le 28 octobre 2025, au cours d'une soirée d'unité et de prière appelant au retour des corps des otages toujours détenus par le groupe palestinien. Photo AFP/JACK GUEZ

Israël a reçu jeudi de la Croix-Rouge les dépouilles de deux otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé jeudi dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 

Les restes des otages remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, « seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire dirigée par le Grand Rabbin militaire », avant d'être acheminés vers un laboratoire de médecine légale pour y être identifiés.

Israël a reçu jeudi de la Croix-Rouge les dépouilles de deux otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé jeudi dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 

Les restes des otages remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, « seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire dirigée par le Grand Rabbin militaire », avant d'être acheminés vers un laboratoire de médecine légale pour y être identifiés.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés