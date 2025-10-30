Israël a reçu les corps de deux otages du Hamas, annonce le bureau du Premier ministre

Israël a reçu jeudi de la Croix-Rouge les dépouilles de deux otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé jeudi dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les restes des otages remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, « seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire dirigée par le Grand Rabbin militaire », avant d'être acheminés vers un laboratoire de médecine légale pour y être identifiés.