Le Hamas annonce qu'il va rendre à Israël deux corps d'otages à 16h

La branche armée du Hamas a annoncé jeudi qu'elle allait rendre à Israël à 16h (locales) deux dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont annoncé sur leur compte Telegram qu'elles allaient remettre les corps de « deux prisonniers israéliens ». Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les restes de 15 des 28 corps qui se trouvaient encore à Gaza et auraient dû être rendus au début de la trêve, assurant que localiser les dépouilles est « complexe et difficile » dans le territoire en ruines.

Mardi, le Hamas avait annoncé reporter la remise d'une dépouille qui était prévue le même jour en raison de « violations » de la trêve par Israël. Ce jour-là, le Premier ministre israélien avait ordonné des frappes « immédiates » sur Gaza en accusant le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu en tuant un soldat israélien à Rafah, dans le sud du territoire. Ces frappes ont fait plus de 100 morts dans la bande de Gaza, y compris des femmes et des dizaines d'enfants, selon la Défense civile, qui opère sous le contrôle du Hamas, et les hôpitaux.

Lundi soir, le Hamas avait rendu à Israël les restes d'un otage, que les médecins légistes ont finalement identifié comme étant ceux d'un homme, Ofir Tzarfati, dont une partie de la dépouille avait déjà été restituée. Ces retards successifs ont provoqué la colère du gouvernement israélien. Dès mercredi matin, Israël a cependant déclaré avoir repris l'application du cessez-le-feu.

De son côté, le Hamas avait déclaré que ses combattants n'avaient « aucun lien avec l'incident de tir à Rafah » et a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu. Le Hamas avait pris 251 personnes en otage lors de son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, qui a déclenché la guerre. Cette attaque a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels. L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.531 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.