Le CIO renonce à tenir en Arabie Saoudite les premiers JO de l'esport

Le Comité international olympique (CIO) renonce à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport, initialement prévus cette année puis reportés à 2027, et cherche « un nouveau modèle de partenariat » pour cette compétition, a-t-il annoncé jeudi.

L'instance olympique et la monarchie du Golfe, qui avaient conclu en 2024 une alliance inédite jusqu'en 2036 autour de ce projet, « ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération dans le cadre des Jeux olympiques de l'esport », explique le CIO sans en dévoiler les raisons.