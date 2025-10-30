Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Compétition

Le CIO renonce à tenir en Arabie Saoudite les premiers JO de l'esport


AFP / le 30 octobre 2025 à 11h44

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane annonçant la construction d'une ville à zéro émission de carbone appelée « The Line » à NEOM, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, le 10 janvier 2021. Photo Bandar Algaloud/ Cour royale saoudienne via Reuters

Le Comité international olympique (CIO) renonce à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport, initialement prévus cette année puis reportés à 2027, et cherche « un nouveau modèle de partenariat » pour cette compétition, a-t-il annoncé jeudi.

L'instance olympique et la monarchie du Golfe, qui avaient conclu en 2024 une alliance inédite jusqu'en 2036 autour de ce projet, « ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération dans le cadre des Jeux olympiques de l'esport », explique le CIO sans en dévoiler les raisons.

Le Comité international olympique (CIO) renonce à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport, initialement prévus cette année puis reportés à 2027, et cherche « un nouveau modèle de partenariat » pour cette compétition, a-t-il annoncé jeudi.

L'instance olympique et la monarchie du Golfe, qui avaient conclu en 2024 une alliance inédite jusqu'en 2036 autour de ce projet, « ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération dans le cadre des Jeux olympiques de l'esport », explique le CIO sans en dévoiler les raisons.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés