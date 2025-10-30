Incursion israélienne à Blida : l’armée libanaise se met en état d’alerte

Une force israélienne s’est infiltrée jeudi à l’aube dans la localité frontalière de Blida, dans le caza de Marjeyoun, et a pénétré dans un bâtiment municipal situé au centre du village, rapportent plusieurs médias locaux et régionaux. Des échanges de tirs ont été entendus, tandis que l’armée libanaise a mobilisé ses unités dans le secteur.

Selon les mêmes sources, des drones israéliens survolent également la zone. D’après la chaîne Al-Manar, l’armée libanaise a entamé des contacts avec la Finul afin de lui demander d’intervenir. La chaîne Al-Mayadeen fait par ailleurs état d’un employé municipal qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment de l’incursion, et qui aurait été tué.

Mercredi, l’armée israélienne a mené deux attaques près de la frontière sud, dans ce qui semblait être un message à l'armée libanaise, alors que le même jour, l'émissaire américaine Morgan Ortagus a exhorté l'institution militaire à appliquer « pleinement » son plan de désarmement du Hezbollah, présenté lors d'un Conseil des ministres le 5 septembre dernier. La pression internationale s'intensifie sur les autorités libanaises pour que l’État reprenne le monopole des armes, qui passe donc par le désarmement du parti chiite, presque un an après le cessez-le-feu conclu avec Israël.

En début d’après-midi, des soldats israéliens ont franchi la frontière libanaise et tiré sur un véhicule de l’armée entre Bastara et Majidiyé (caza de Hasbaya), sans faire de blessés.Plus tard, un drone israélien a largué une bombe près du poste de Dhaïra (Tyr), là encore sans faire de victimes. L'armée israélienne n'a pas commenté ces deux incidents.

Ces attaques interviennent près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah le 27 novembre 2024. Lors de la guerre ouverte opposant le parti-milice chiite pro-iranien à l’armée israélienne, plusieurs soldats libanais, en exercice ou non, avaient été tués dans des bombardements. L’armée libanaise, non impliquée dans les affrontements, n’avait riposté qu’une seule fois, le 3 octobre 2024, après des tirs israéliens contre un de ses centres à Bint Jbeil, au début de l’offensive terrestre israélienne.