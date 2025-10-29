Menu
La Syrie a attiré 28 milliards de dollars d'investissements depuis la chute d'Assad


AFP / le 29 octobre 2025 à 16h56

Cette photo aérienne montre des personnes passant devant des bâtiments détruits dans le centre de Homs, le 20 décembre 2024. Photo AFP/SAMEER AL-DOUMY

Le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh a affirmé mercredi en Arabie saoudite que la Syrie avait attiré 28 milliards de dollars d'investissements ces dix derniers mois, depuis depuis le renversement de Bachar el-Assad. 

Le président a cité ce chiffre lors d'une intervention à Ryad, dans le cadre de la conférence Future Investment Initiative (FII), où il était présent en tant qu'invité d'honneur de la neuvième édition de cet important forum d'investissements. 


