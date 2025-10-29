La Syrie a attiré 28 milliards de dollars d'investissements depuis la chute d'Assad

Le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh a affirmé mercredi en Arabie saoudite que la Syrie avait attiré 28 milliards de dollars d'investissements ces dix derniers mois, depuis depuis le renversement de Bachar el-Assad.
Le président a cité ce chiffre lors d'une intervention à Ryad, dans le cadre de la conférence Future Investment Initiative (FII), où il était présent en tant qu'invité d'honneur de la neuvième édition de cet important forum d'investissements.
Le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh a affirmé mercredi en Arabie saoudite que la Syrie avait attiré 28 milliards de dollars d'investissements ces dix derniers mois, depuis depuis le renversement de Bachar el-Assad.
Le président a cité ce chiffre lors d'une intervention à Ryad, dans le cadre de la conférence Future Investment Initiative (FII), où il était présent en tant qu'invité d'honneur de la neuvième édition de cet important forum d'investissements.