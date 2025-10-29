Menu
Dernières Infos - Trêve

Le ministre israélien de la Défense avertit que les dirigeants du Hamas ne bénéficieront pas d'immunité


AFP / le 29 octobre 2025 à 11h42

Des Palestiniens pleurent la mort d'un proche tué lors des frappes israéliennes nocturnes, à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le 29 octobre 2025. Photo AFP/OMAR AL-QATTAA

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a averti mercredi que les dirigeants du Hamas ne bénéficieraient pas d'immunité, après une série de frappes menées sur la bande de Gaza en riposte à des tirs qui ont tué un soldat la veille.

« Il n'y a et il n'y aura aucune immunité pour quiconque dans la direction de l'organisation terroriste Hamas — ni pour ceux en costume, ni pour ceux cachés dans les tunnels », a écrit M. Katz dans un communiqué en faisant référence notamment aux dirigeants politiques du Hamas présents au Qatar.

« Quiconque lèvera la main contre les soldats de Tsahal verra sa main tranchée », a-t-il déclaré, après des frappes israéliennes qui ont fait plus de cent morts dans la bande de Gaza pendant la nuit, selon les hôpitaux et la Défense civile.

