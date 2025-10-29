Aboul Gheit : Les frappes israéliennes tentent de « semer la discorde » au Liban

Pour le secrétaire général de la Ligue arabe, présent à Beyrouth depuis mardi, les frappes israéliennes continues sur le Liban malgré la trêve visent à « semer la discorde » dans le pays, mais les différentes parties « ne tomberont pas dans ce piège ». C'est ce qu'il a affirmé mercredi dans un discours à l'ouverture du 21e Forum des médias arabes, organisé au Liban, alors que le Sud et la Békaa restent la cible de frappes israéliennes quasiment quotidiennes.

Dans son discours, M. Aboul Gheit a affirmé, à l'attention des Libanais, que « la Ligue arabe se tient à vos côtés pour insister sur la nécessité d'un retrait complet d'Israël de vos territoires et de l'application de la résolution 1701 dans toutes ses modalités », selon des propos rapportés par l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). « Les violations continues par Israël de la déclaration de cessation des hostilités de novembre dernier ne sont qu'une tentative désespérée de perturber la situation interne au Liban et d'y semer la discorde », a ajouté le secrétaire général de la Ligue arabe. Il s'est toutefois dit confiant que « toutes les parties libanaises refuseront de tomber dans ce piège évident », alors que la question de la reconstruction et de son financement, tout comme celle de la récupération du monopole des armes aux mains de l'Etat font débat sur la scène politique libanaise depuis des mois. Le dossier du désarmement des milices, et surtout du Hezbollah, fait notamment craindre des tensions internes dans le pays, alors que le parti chiite refuse toujours de remettre son arsenal à l'armée, qui continue de démanteler des infrastructures militaires du parti, jusqu'à présent au sud du Litani. « L'armée libanaise a la capacité et la volonté d'appliquer la décision du gouvernement » sur le monopole des armes, a lancé M. Aboul Gheit dans ce cadre.

Evoquant par ailleurs la guerre de Gaza, Ahmad Aboul Gheit a dénoncé « une guerre d'extermination menée par Israël » estimant que « c’est une honte pour l'humanité qui a vu, observé et laissé l'occupant poursuivre ses meurtres et ses destructions ». « Nous espérons que l'accord de Charm el-Cheikh marquera la fin de cette horrible tuerie » a ajouté le secrétaire général de la Ligue arabe.

Le président Aoun s'est également exprimé lors de la cérémonie d'ouverture, évitant toutefois les questions politiques, préférant s'en tenir à des propos généraux sur l'intelligence artificielle et la désinformation.

Plus tard, lors d'une réunion avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, M. Aboul Gheit a réitéré « l'importance de faire passer l'intérêt national libanais avant tout autre intérêt ». De son côté, le chef de la diplomatie libanaise a réclamé des « pressions sur Israël » pour qu'il mette fin à ses frappes et se retire du territoire, insistant sur le fait que le cabinet est « déterminé à étendre sa souveraineté sur l'ensemble du territoire libanais par ses propres moyens exclusivement. »